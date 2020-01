Gleichgewichtsstörungen: Frank Plasberg fällt auf unbestimmte Zweit für "Hart aber fair" aus. (WDR / Bettina Fürst-Fastré)

Das ist hart: Aufgrund eines temporären Ausfalls des rechten Gleichgewichtsorgans, so das ärtzliche Bulletin laut ARD-Meldung, fällt Frank Plasberg (62) vorübergehend als Moderator seiner Sendung „Hart aber fair“ aus. „Für einige Ausgaben“, so heißt es weiter, tritt nun Susan Link vertretungsweise an seine Stelle.

Es begann mit einem Knall, und der ist schon eine Weile her. Ein „lange zurückliegendes Knalltrauma“ sei die Ursache für Frank Plasberg aktuelle Erkrankung, meldet die ARD. Die Ärzte haben ihm aufgrund der Gleichgewichtsstörungen strikte Ruhe verordnet, was die Moderation unmöglich macht.

Susan Link ("ARD-Morgenmagazin") vertritt Frank Plasberg bei "Hart aber fair" während seiner kranklheitsbedingten Pause. (2017 Getty Images/Andreas Rentz)

Den Moderatoren-Job übernimmt bis auf weiteres Susan Link (43), den Zuschauern aus dem „ARD-Morgenmagazin“ und der WDR-Show „Kölner Treff“ bekannt. Wie viele Sendungen sie moderiert, hängt vom Genesungsverlauf Plasbergs ab.