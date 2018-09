Nach einem Clubbesuch In Frankfurt am Main ist ein junger Mann jüdischen Glaubens von zwei Personen angegriffen worden. Die Polizei geht von einer antisemitisch motivierten Tat aus. Der Vorfall ereignete sich laut "Bild" bereits am 7. September. Die Polizei hatte diesen in ihren Polizeiberichten für die Presse jedoch nicht aufgeführt.

Der 20-Jährige wurde laut "Bild" in der Innenstadt von zwei Männern attackiert. Die Täter hätten ihn angegriffen, als er während eines zunächst freundlich verlaufenen Gesprächs seinen Glauben erwähnt hatte. Das Opfer beschrieb die Täter als südländisch beziehungsweise arabisch aussehend. Laut Faz.net ermittelt nun der Staatsschutz zu dem Vorfall. (haf)