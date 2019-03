Die Moderatoren des Morgenmagazins: Dunja Hayali und Mitri Sirin. (ZDF/ThomasErnst)

Zwischenfall im ZDF-"Morgenmagazin": Während der Livesendung am Mittwoch ist eine Frau aus dem Publikum auf die Bühne gekommen, hat Moderatorin Dunja Hayali zur Seite gedrängt und vor laufender Kamera gegen die "Lügenpresse" gewettert. "Müsst ihr hier eigentlich alle anlügen? Lügenpresse, Lügenfresse, oder was?!", fragte die Frau mit aggressivem Unterton. Hayali (44) bot der Frau spontan einen Dialog an.

Nach einem Nachrichtenblock berichtete Hayali wenige Minuten später, dass die Frau nicht aus dem Saal geworfen wurde, sondern dass sie im Anschluss über den Vorfall mit ihr sprechen werde. Sie sei "dialogbereit, nicht nur hier", sagte Hayali.

In ihrem Buch "Haymatland" beschreibt die Journalistin Anfeindungen und Hass, die ihr wegen ihres Namens und der Herkunft ihrer Eltern entgegenschlügen. Die Familie stammt aus dem Irak. (dpa)