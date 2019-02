Die Identität der Frau sei noch immer unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag in Saarbrücken. Sie sei am Freitagnachmittag von mindestens zwei Männern abgepasst und gewaltsam in ein Auto gezerrt worden. Es hätten sich inzwischen mehrere Zeugen gemeldet, die die Tat auf dem Parkplatz beobachtet haben, sagte der Sprecher.

Die Täter hätten den Parkplatz mit dem dunkelfarbigen Fahrzeug mit ausländischem Kennzeichen verlassen. Es gebe bislang keine Hinweise, die eine Identifizierung von Tätern und Opfern ermöglichten. Die Polizei bittet um Hinweise. Die Polizei im benachbarten Ausland sei über den Fall informiert worden. (dpa)