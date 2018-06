Christina Aguilera - Liberation

Kennt man ja: Der Job nervt, trotzdem schleppt man sich täglich hin und arbeitet seine Aufgaben runter. Öde Routine, durchbrochen von heimlichen Ausbruchsfantasien. Durchaus überraschend, dass es handfesten Stars oft genauso geht. Weit weniger überraschend, dass sie die Möglichkeit haben, diese Fantasien zur Realität zu machen. Christina Aguilera verdiente ihre Brötchen im US-TV-Betrieb zwischen „The Voice“ und „Nashville“, als sie beschloss, den Bettel hinzuschmeißen und mal wieder selbst kreativ zu werden. Herausgekommen ist ihre erste Platte seit sechs Jahren, bezeichnenderweise „Liberation“, Befreiung, betitelt. Allerdings müssen wir feststellen: Auch die Freiheit hat so ihre Tücken.

Frei sein wollte Aguilera, alleine sein allerdings nicht. Und so hat sie sich zahlreiche musikalische Partner zur Zusammenarbeit ausgesucht: Mal lässt sie Kanye West produzieren, mal singt sie mit Demi Lovato oder gibt das Objekt der Begierde für Ty Dolla $ign und 2 Chainz. Das Ergebnis ist ebenso vielseitig wie durchwachsen. Konstant ist allerdings Aguileras nach wie vor ganz große Stimme.

Christina Aguilera meldet sich mit dem ersten Longplayer nach sechs Jahren zurück. (Sony Music)

Der Beginn lässt zunächst einmal hoffen: Nach zwei zugegeben etwas prätentiösen Intros geht Aguilera mit „Maria“ auf die Suche nach sich selbst (Maria ist ihr zweiter Vorname). Produzent Kanye West lässt die Sängerin vor einem detailverliebten Hintergrund aus Soulsamples, Cembalo und dramatischen Streichern glänzen. Direkt darauf schlägt sie einen gekonnten Haken Richtung Rock: Beim kraftvollen „Sick of Sittin'“, in dem Aguilera ihren Ausstieg aus dem TV-Zirkus thematisiert, werden zwischenzeitlich gar Gedanken an Janis Joplin wach. Hier ist deutlich hörbar, wie viel Lust die Sängerin auf den Neustart hat.

Auch das folgende „Fall in Line“ mit Feministenkollegin Demi Lovato gehört zu den stärksten Tracks des Albums (auch wenn dieser von einer allzu plumpen Collage aus Mädchenstimmen eingeleitet wird). Eine der Selbstbewusstseinshymnen, mit denen Aguilera ihre größten Erfolge feierte, aber musikalisch einfallsreicher als die einstigen Pianoballaden.

Sie experimentiert ... manchmal auch glücklos: Christina Aguilera. (Sony Music)

Danach allerdings zerfasert das Album bald: Der Dancehall-Ausflug mit dem entspannt-lustvollen „Right Moves“ macht noch Laune, die nächsten Tracks aber fließen weitgehend konsequenzfrei am Ohr vorbei, bevor die zweite Kanye-West-Produktion „Accelerate“ zwar mal wieder irritiert, aber leider keinen Spaß dabei macht. Trotz Zeilen wie „Accelerate - Pick up your speed“ und einer gewissen Hektik im Beat tritt der Track auf der Stelle, dazu performt Ty Dolla $ign so heiser und atemlos, dass man sich Gedanken um seine Gesundheit macht.

Immerhin: Aguilera zeigt sich weiterhin experimentierfreudig, und dass nicht jedes Experiment ein Erfolg wird, liegt wohl in der Natur der Sache. Nur der letzte Track „Unless it's With You“ scheint wie ein Zugeständnis an alte Fans - eine große, aber altbacken schmalzige Ballade, in denen die Sängerin nochmal alle stimmlichen Geschütze auffährt.

Christina Aguilera mag sich mit diesem Album befreit haben. Doch was sie mit dieser Freiheit anfangen soll, scheint sie selbst nicht so recht zu wissen. Ein großes Glück also, dass ihr mit ihrer Stimme nach wie vor alle Türen offen stehen.