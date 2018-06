Im November 2016 wurde Alain Robert festgenommen, nachdem er in Barcelona auf den Agbar Tower geklettert war. (imago)

Mit dem 555 Meter hohen Wolkenkratzer Lotte World Tower im südkoreanischen Seoul wollte der französische Extremkletterer Alain Robert das derzeit fünfthöchste Gebäude der Welt ohne Sicherung an der Fassade erklimmen. Bis zur Hälfte kam er - dann zwangen Sicherheitskräfte ihn zum Abbruch der Aktion.

Ein über den Kurznachrichtendienst Twitter von der AFP News Agency verbreitetes Video zeigt den 1962 in Digoin geborenen Freikletterer, wie er sich an der Fassade des 123 Stockwerke umfassenden Lotte World Towers im Stadtteil Jamsil-dong den Weg nach oben bahnt.

Alain Robert hat im "Free-Solo-"Stil bereits zahlreiche Wolkenkratzer und Monumente auf der ganzen Welt erklommen, darunter das Empire State Building in New York und 2011 sogar den Burj Khalifa in Dubai, das mit 828 Meter höchste Gebäude der Welt. Dabei wurde ihm vorgeschrieben, sich mit einem Seil abzusichern.

Wie jetzt in Seoul haben Sicherheitskräfte den gern als "französischen Spiderman" bezeichneten Robert in der Vergangenheit auch bei seinem Versuch gestoppt, die Petronas-Türme in Kuala Lumpur zu erklettern. Beim dritten Versuch gelang es ihm dann aber, die Spitze in 452 Metern Höhe zu erreichen.

"Die Vertikale ist absolut, sie hat etwas Reines und Schönes", sagte Robert 2014 in einem Interview mit der Berliner Zeitung.