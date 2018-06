Es geht weiter: Auch in der dritten Staffel "Jerks" spielen Fahri Yardim (links) und Christian Ulmen sich wieder selbst. (Maxdome / ProSieben)

Menschenfleisch-Dinner, Behindertenwitze, Flirts mit Minderjährigen: In der zweiten Staffel ihrer Serie „Jerks“ setzten Christian Ulmen (42) und Fahri Yardim (37) in Sachen Inkorrektheit und Fremdscham noch einen drauf. Das gefiel, wie schon die erste Staffel, dem Publikum und den Kritikern so gut, dass ProSieben nun eine dritte Staffel des improvisierten Comedy-Formats bestellte. Zehn neue Folgen sollen es werden, ein Ausstrahlungstermin wurde noch nicht bekannt.

Im Mittelpunkt der tragikomischen Buddy-Serie stehen Ulmen und Yardim, die sich selbst spielen und im Potsdamer Alltag von einem Fettnäpfchen ins nächste schlittern. Ulmen kann die Arbeit an den neuen Folgen kaum erwarten und erklärte auf Instagram: „Die dritte Staffel wird endlich richtig peinlich, dunkel und gemein.“ Fragt sich, wie sich das Duo eigentlich noch selbst übertreffen will. Die aktuellen Folgen der zweiten Staffel der Serie, die auch auf Maxdome abrufbar ist, zeigt ProSieben derzeit dienstags, 22.10 Uhr.