Multiplayer-Fans dürfen den kommenden Rollenspiel-Blockbuster "Cyberpunk 2077" auch gemeinsam erleben: Entwickler CD Projekt hat gerade die Entwicklung des entsprechenden Modus bestätigt. Der wird allerdings per Download nachgeliefert. (CD Projekt)

Mit seiner Rollenspielreihe über „Witcher“ Geralt von Riva wurde das polnische Games-Studio CD Projekt bekannt und erfolgreich - vor allem die packenden Singleplayer-Geschichten des Entwicklers hatten es Fans, Presse und auch Netflix angetan. Der Streaming-Gigant arbeitet derzeit an einer Serie zur Roman- und Spielevorlage.

Trotzdem scheint man die „Singleplayer only“-Strategie jetzt aufweichen zu wollen: Schon vor Monaten kursierten Gerüchte, wonach das Team sein kommendes Science-Fiction-Rollenspiel-Spektakel „Cyberpunk 2077“ mit einem Multiplayer-Modus ausstatten will. Jetzt hat CD Projekt die entsprechenden Pläne per Twitter bestätigt: Wer zusammen mit Freunden durch den finsteren Schauplatz „Night City“ reisen möchte, bekommt dazu die Möglichkeit - allerdings wird der entsprechende Spielmodus erst nach der Veröffentlichung am 16. April 2020 per Update nachgereicht.

Wann genau das der Fall sein wird, hat das Unternehmen ebenso offen gelassen wie die exakten Features für diesen neuen Spielmodus. Verraten wurde allerdings, dass die Bereitstellung neuer Singleplayer-Inhalte - also vermutlich Updates und Erweiterungen - Vorrang hat. Klingt fast so, als müssten sich Mehrspieler-Enthusiasten noch bis 2021 gedulden, bevor sie gemeinsam hacken, ballern und entdecken dürfen.