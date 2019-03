Greta Thunberg ist das Gesicht der "Friday for Future"-Bewegung. Auch in Deutschland nahmen sich zahlreiche Schüler ein Beispiel an der Klimaaktivistin. Dass sie dabei den Unterricht schwänzen, ist für 55 Prozent der Deutschen gerechtfertigt. Das jedenfalls ist das Ergebnis einer Deutschlandtrend-Erhebung des "ARD-Morgenmagazins". (Adam Berry / Getty Images)

Die Jugend ist gerade politisch wie lange nicht mehr. Viele junge Menschen gehen derzeit im Rahmen der „Fridays for Future“-Demonstrationen auf die Straßen, um sich für den Klimaschutz einzusetzen. Um ihre Ideale durchzusetzen, versäumen viele der schulpflichtigen Kinder dabei den Unterricht. In der Politik, wie auch in der Gesellschaft schlug dieses Engagement hohe Wellen, es entbrannte eine Debatte, ob das Schwänzen des Unterrichts gerechtfertigt sei. Wie der Deutschlandtrend im „ARD-Morgenmagazin“ nun per Umfrage ermittelte, schlägt sich mit 55 Prozent der Bevölkerung eine knappe Mehrheit auf die Seite der Schüler. 42 Prozent der Befragten sprachen sich dagegen aus.

Die Galionsfigur der Protestbewegung ist die Schwedin Greta Thunberg. Die 16-jährige Klimaaktivistin wurde jüngst für den Friedensnobelpreis nominiert. Schon zuvor wird das junge Mädchen bei der Verleihung der Goldenen Kamera mit dem „Sonderpreis Klimaschutz“ prämiert. Sie nimmt die Auszeichnung am Samstag, 30. März, in Berlin in Empfang.