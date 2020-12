Zum zweiten Mal moderiert DJ Ötzi zusammen mit Sonja Weissensteiner in Flachau / Salzburger Land die Weihnachtssendung "Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'". (BR / ip-media / ORF / Peter Krivograd)

Kurz bevor „Meister Eder und sein Pumuckl“ an den Feiertagen im Weihnachtsprogramm des Bayerischen Rundfunks ihre Späße treiben, heißt es in einer ORF-Übernahme am Tag vor dem Heiligen Abend schon zum siebten Mal: „Zauberhafte Weihnacht im Land der 'Stillen Nacht'“. Der allseits beliebte DJ Ötzi dabei führt bereits zum zweiten Mal zusammen mit Sonja Weissensteiner durch die Sendung.

Als Gäste haben sich unter anderem David Garrett, Hansi Hinterseer, Angelo Kelly & Family, Beatrice Egli, voXXclub und die Münchener Freiheit angesagt. Präsentiert werden, so der BR, „Melodien rund um die Themen Weihnachten, Frieden und Liebe“. Dazu werden Weihnachtsbräuchen aus der ganzen Welt vorgestellt. Die Aufzeichnung fand am 29. und 30. November im Flachauer Gutshof statt.