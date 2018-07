Mit "Fallout 76" wagt sich Bethesdas verstrahlte Rollenspiel-Reihe erstmals auf Multiplayer-Terrain. (Bethesda)

Mit „Fallout 76“ manövriert Hersteller Bethesda seine beliebte Rollenspiel-Reihe erstmals auf Online-Terrain - ein Umstand, für den der Titel schon im Vorfeld der E3 von vielen Fans harsch kritisiert wurde. Bethesda selber indes scheint von dem Spielkonzept, das Survival- und Massive-Multiplayer-Elemente in sich vereint, felsenfest überzeugt zu sein: Gerade hat man per Twitter bekannt gegeben, die Beta-Testphase für das Online-Abenteuer erst im Oktober zu starten - also nur wenige Tage vor der Veröffentlichung am 14. Oktober.

Ein ungewöhnliches Vorgehen. Normalerweise testen Studios ihre Multiplayer-Konzepte mehrere Monate vor Release: Auf diese Weise will man noch die Möglichkeit haben, auf das Feedback von Fans und Presse zu reagieren, indem man das Game-Design des Titels entsprechend anpasst. Doch mit einem derart kurzen Zeitfenster dürfte Bethesda kaum imstande sein, auf das Echo der Nutzer zu reagieren.

Dabei können sich Spieler entweder gegenseitig den gepanzerten Rücken stärken oder aber gegeneinander antreten. Ob man in der riesigen Spielwelt allerdings häufig auf andere Gamer trifft, ist unsicher. Dem Studio zufolge ist sie viermal so groß wie in "Fallout 4". (Bethesda)

Immerhin bringt „Fallout 76“ auch abseits seiner Mehrspieler-Komponenten einige Neuerungen ins Spiel, darunter die Streichung des beliebten Zeitlupen-Modus. Stattdessen werden die Gefechte künftig nur noch in Echtzeit ausgetragen. Außerdem baut der Ausflug ins Wasteland auf neue Technologie für das Rendering sowie die Darstellung von Licht und Schatten.

Um einen Code mit Zugangsberechtigung zur Beta zu erhalten, müssen Gamer das neue „Fallout“ bei bestimmten Händlern vorbestellen. Xbox-One-Besitzer werden dabei bevorzugt behandelt, PS4- und PC-Spieler dürfen erst etwas später ins postapokalyptische Virginia aufbrechen.