Joachim Witt - Refugium (Meadow Lake Music)

Mit „Goldener Reiter“ schuf Joachim Witt 1981 einen Meilenstein der Neuen Deutschen Welle. Danach aber herrschte lange Zeit Ebbe in seiner Karriere. Erst 1998 kam „Die Flut“ - der gemeinsam mit Peter Heppner (Wolfsheim) eingespielte Song ist bis heute Witts größter kommerzieller Erfolg. Auf den Spuren von Rammstein hatte Witt Mitte der 90-er die Neue Deutsche Härte für sich entdeckt. Die Anlehnung an die finstere Gothic-Szene und die neue Wucht seiner Musik erschloss neue Zielgruppen. Wem der Bombast und das Pathos in Witts Spätwerk nicht gefielen, der wird auch mit der ungewöhnlichen Werksschau „Refugium“ wenig anfangen können: Dank der Unterstützung des Ochesters der Philharmonie Leipzig klingt Witt auf diesem opulenten Opus episch wie nie.

Wenn man so will, beschenkt Joachim Witt mit „Refugium“ nicht nur seine Fans, sondern auch sich selbst: Die Veröffentlichung wurde exakt auf Witts 70. Geburtstag am 22. Februar gelegt. „Refugium“ ist ein Rückblick auf 45 Jahre auf der Bühne. Auf 16 Studioalben, 49 Singles und rund zwei Millionen verkaufte Tonträger. Von den Anfängen, als Joachim Witt unter dem Pseudonym „Julian“ auftrat, über die Band Duesenberg und die NDW-Karriere bis hin zur Neuerfindung als Johnny Cash des deutschen Dark Rock. Auf der Drama-Skala ist „Refugium“ nun irgendwo zwischen Bond-Filmsong und „Dracula“-Musical anzusiedeln.

Alte Hits, neuer Sound: Anlässlich seines 70. Geburtstags veröffentlicht Joachim Witt die mit einem Orchester eingespielte Werkschau "Refugium". (Franz Schepers)

Witt meets Klassik

Wer sowohl an Deutschpop als auch an Schauerromantik Gefallen findet, kommt mit der orchestralen Neuinterpretation von Witts größten Hits voll auf seine Kosten. Gefühlvoll und geschickt changiert der Altmeister zwischen Melancholie, Mysterium und Märtyrertum. „Das geht tief“ - der Titel einer seiner Erfolgsnummern - ist Programm für das komplette Album. Schon der Opener „Jetzt und ehedem“ gewandet den Dunkelpopsong in edlen Opernabend-Zwirn. Auch die Lieblingstracks des Künstlers sind zu hören: „Goldener Reiter“, „Die Flut“ und „Gloria“. Diese drei Lieder würden sein Leben widerspiegeln, hatte der gebürtige Hamburger einmal erklärt. Weitere Highlights sind die berührende Ballade „Wintermärz“ und ein weiteres Duett mit Peter Heppner: „Was bleibt?“, fragen sich die beiden 20 Jahre nach „Die Flut“.

So ist „Refugium“ dann auch alles andere als ein schnödes Best-of. Witt hat seine beliebtesten Stücke mit einigem Auwand neu arrangiert, um sie mit der Erhabenheit der Klassik zu veredeln, und das Ergebnis überrascht positiv. „Refugium“ entstand im Rahmen des „Gothic Meets Klassik“-Festivals 2018 im Leipziger Gewandhaus. Im April wird Witt mit dem Orchester der Philharmonie Leipzig dann auch auf „Refugium“-Tour gehen.