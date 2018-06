Jede Jahreszeit bringt ihre eigenen, charakteristischen Feiertage ins Spiel: Im Winter freut man sich über den Besuch des Weihnachtsmanns, im Frühling werden Ostereier gesucht. (Electronic Arts / Maxis)

Bisher herrschte in der Welt von Maxis' Spiele-Hit „Die Sims 4“ eher eintöniges Wetter, doch das soll sich ab 22. Juni ändern: Dann erscheint mit „Die Sims 4: Jahreszeiten“ das nächste Add-On für PC- und Mac-Version der Lebenssimulation. Damit unterliegt die „Sims“-Welt dem Spiel von Frühling, Sommer, Herbst und Winter - Wetterwechsel sowie Feiertage inklusive. Im Winter zum Beispiel werden Schneemänner gebaut, pilgert man zur Rodel-Piste und trifft sich die Familie zum besinnlichen Weihnachtsfest. Im Frühling dagegen geht's zur Ostereiersuche, tollt man bei prasselndem Regen durch Pfützen oder zieht es den Nachwuchs zu den Pfadfindern. Bricht der Sommer an, verschafft man sich in Pool oder Planschbecken Kühlung, im Herbst wiederum dürfen Hobby-Imker Honig ernten und werden Blätterhaufen zusammengekehrt.

„Die vielen verschiedenen Wetterbedingungen eröffnen Spielern neue Möglichkeiten, Schicksal zu spielen“, erklärt Producer Grant Rodiek. „In 'Die Sims 4: Jahreszeiten' können Spieler mit ihren Sims Geschichten aus dem echten Leben nacherzählen. Das sich ständig verändernde Wetter verwandelt die Welten auf einzigartige Weise und wirkt sich auf die Spielmöglichkeiten, die Beziehungen der Sims sowie ihr tägliches Leben aus, wobei Spielern immer wieder neue Herausforderungen geboten werden.“

Mit den Jahreszeiten kommt auch jede Menge zum Wetter passender Blödsinn: So darf im Herbst ordentlich im Regen geplanscht werden, während der Nachbar auch mal vom Blitz getroffen wird. (Electronic Arts / Maxis)

Passend zum Jahreszeiten-Wechsel hält die „Sims 4“-Erweiterung zwei neue Berufsklassen bereit: Spieler mit dem grünen Daumen fertigen als Gärtner dekorative Blumen-Arrangements an, wissenschaftlich begabte Sims dagegen werden Botaniker und nähern sich der Pflanzenwelt auf analytische Weise. Wem es dabei gelingt, Karriere zu machen, der schaltet neue Outfits und praktische Objekte frei.