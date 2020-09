Polizeikreise

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Fünf tote Kinder in Solingen gefunden

In Solingen sind fünf tote Kinder gefunden worden. Die Kinder seien in einer Privatwohnung entdeckt worden, sagte ein Polizeisprecher in Wuppertal am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.