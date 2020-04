Wigald Boning arbeitet schon länger mit dem Sender History zusammen - als "Schatzsucher" an verborgenen Geheimorten Deutschlands oder als Fußball-Forscher. Nun will er die Auswirkungen der Corona-Krise dokumentieren. (PR/HISTORY/Getty/Augustin)

Geschichte wird gemacht. Jeden Tag. Und überall. Sogar auf den mittlerweile nach Wochen der Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen etwas durchgesessenen privaten Wohnzimmer-Sofas. Vielleicht wird das Beste an der aktuellen Corona-Krise eines Tages sein, dass man sich an die lange ungewohnte Zeit mit viel Stille und privaten Gedanken erinnern wird. „Wir befinden uns in einer ganz besonderen weltgeschichtlichen Situation“, spürt der TV-Moderator, Schauspieler, Komiker und Musiker Wigald Boning schon jetzt. „Diese Pandemie wird Folgen haben, die momentan überhaupt noch nicht absehbar sind.“

Damit die Ausnahmesituation dieser Tage bei einer hoffentlich raschen Rückkehr zu einer wie auch immer gearteten „Normalität“ nicht wieder rasch in Vergessenheit gerät, hat sich Boning erneut mit dem Münchner Pay-TV-Sender History zusammengetan, mit dem er früher bereits unter anderem eine Dokumentation über deutschen Vereinsfußball gedreht hatte. Nun ist der 53-jährige Wahl-Münchner das Gesicht und einer der Initiatoren der neuen TV-Initiative „Corona - gemeinsam einsam“.

Emanuel Rotstein ist Autor, Regisseur und Programmchef von History. Er will die Corona-Geschichten im Lande einfangen. "Diese Zeit wird in die Geschichtsbücher eingehen", sagt er schon jetzt. (PR/HISTORY/GETTY/Reuter)

Gemeinsam filmen - für ein späteres Corona-Doku-Projekt

Unter diesem Motto ruft der Dokumentarfilmer Emanuel Rotstein, Programmchef von History, zusammen mit Wigald Boning das Publikum sowie Freunde des Senders dazu auf, private Handy-Videos, die sich mit den besonderen Momenten und Geschichten der Corona-Pandemie befassen, über die Website history.de hochzuladen. Mit dieser Sammlung an Bewegtbild-Material möchte Rotstein die große gesellschaftliche Herausforderung dieser Tage dokumentieren und zeigen, wie die Corona-Krise unser aller Leben verändert.

Weltgeschichte wird gemacht: Wigald Boning weiß, dass Deutschland derzeit historische Schlagzeilen schreibt. (PR/HISTORY/Getty/Augustin)

„Zuweilen geschieht Historisches, und man merkt es erst später“, erklärt Emanuel Rostein. „Als Regisseur und Autor zeithistorischer Dokus beschäftigt mich die Corona-Krise natürlich sehr.“ Daher will er ausgewählte Videos, die ihm zugeschickt werden, über die Social-Media-Kanäle von History einem breiten Publikum zugänglich machen. Eine spätere Dokumentation ist nicht ausgeschlossen. „Diese Zeit wird in die Geschichtsbücher eingehen“, weiß er schon jetzt.