Kommissarin Maris Bächle (Jessica Schwarz) wurde selbst als Kind im Wald gefunden und hat dementsprechend eine besondere Beziehung zu diesem mysteriösen Ort. (ZDF / Holger Hill)

Sieht so das Postkartenidyll einer beliebten Urlaubsregion aus? Nur wenig Licht dringt durch das Dickicht der Bäume, das Kreischen der Vögel hallt durch den Schwarzwald und eine in dunklem Pelz gekleidete Frau bewegt sich langsam durch das Geäst. In „Waldgericht - Ein Schwarzwaldkrimi“, dem zweiten Teil der Reihe, geht es wieder betont mystisch zu. Regisseur Marcus O. Rosenmüller inszeniert den Schwarzwald in seinem zweiteiligen Mystery-Krimi-Mix erneut als düsteren und zugleich märchenhaften Ort und rückt die regionalen Legenden dieser Region in den Fokus. In dem neuen Zweiteiler verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Sagenhaften im Schatten der Bäume.

Dabei geht doch alles mit einer regelrecht sonnendurchfluteten Szene los. Als sich zwei Biker auf einer Streuobstwiese einen Apfel-Snack gönnen, fallen ihnen zwei Vogelscheuchen auf. Eine konventionelle und eine völlig seltsam anmutende: Mit den Füßen in der Luft, der Kopf in der Erde verbuddelt - eine Leiche. Aber wer inszeniert solch einen Mord? Kommissarin Maris Bächle (Jessica Schwarz) und ihr Kollege Konrad Diener (Max von Thun) vermuten ein persönliches Motiv. Im örtlichen Freudenstadt wird unterdessen getuschelt: Könnte die Tat etwas mit Erdgeistern zu tun haben? Der Sage nach stürzen sich diese Wesen nämlich nach getaner Nachtarbeit mit dem Kopf voran ins Erdreich.

Der neue "Schwarzwaldkrimi" dreht sich unter anderem um eine mysteriöse schwarze Frau, die einsam durch die Wälder streift. (ZDF / Holger Hill)

Aberglaube scheint in Freudenstadt sowie im Schwarzwald dem Film nach sowieso omnipräsent zu sein. Selbst Jugendliche im Zeltlager spekulieren über die Beteiligung von Erdgeistern. Maris, als Kind selbst verwahrlost im Wald gefunden und gelegentlich in Anspielung an Kaspar Hauser „die Hauser“ genannt, sind diese Geschichten ebenfalls wohlbekannt. Ihr aus Hamburg zugezogener Kollege kann angesichts des Geredes von Erdgeistern hingegen nur mit dem Kopf schütteln. Ohnehin sind die Rollen klar verteilt: Durch ihre Vergangenheit hat Maris einen Zugang zu den landestypischen Mythen und zum teils magisch inszenierten Wald. Konrad Diener hingegen ist der nüchterne Ermittler, der Übernatürliches für Humbug hält.

Die schwarze Frau als alte Bekannte

Wenn eine Leiche als umgedrehte Vogelscheuche missbraucht wurde, sieht sie naturgemäß weniger frisch aus: Maris Bächle (Jessica Schwarz) und ihr Kollege Konrad Diener (Max von Thun) treffen am Tatort ein. (ZDF / Maria Wiesler)

Abseits der beiden Morde - der Besitzer einer Gerberei wird in selbiger ertränkt - sind auch die Privatleben der beiden Ermittler mit der sagenhaften Landschaft verwoben. Denn als Konrads 14-jähriger Sohn Emil (Arved Friese), ein notorischer Außenseiter, während eines Zeltlagers im Wald verschwindet, liegen die Nerven der Eltern blank. Auch Maris fühlt sich in ihre prägende Zeit als Kind im Wald zurückversetzt, und begegnet erneut einer alten Bekannten: der mysteriösen schwarz gekleideten Waldfrau. Der Zuschauer nimmt in Form von Rückblenden an diesen Geschehnissen Teil.

Der Cast weiß rundum zu überzeugen. Als heimlicher Star spielt sich allerdings Robert Schupp in seiner Rolle als Gerichtsmediziner Dr. Stefan Zabel hervor. Immer einen lockeren Spruch auf den Lippen und mit angedeutetem alemannischem Dialekt lockert er die sonst recht ernste Angelegenheit gekonnt auf.

Was hat es wohl mit diesem merkwürdigen Zeichen auf sich? Bei dieser Frage werden die Ermittler Diener (Max von Thun) und Maris (Jessica Schwarz) vom Freudenstädter Stadtarchivar unterstützt. (ZDF / Maria Wiesler)

Im ersten Teil von „Waldgericht“ nimmt sich die Geschichte viel Zeit, um Figuren und Mythen zu zeichnen. Zusammenhänge zwischen den Handlungssträngen lassen sich oftmals bereits erahnen, werden aber meist nur angedeutet. Leider geht dies etwas auf Kosten der Spannung, die ein oder andere heiße Spur mehr hätte dem Mystery-Krimi gutgetan. Aber die Zuschauer sollten alleine aufgrund der für deutsche Krimis unkonventionellen Thematik bei der Stange gehalten werden.

Am Dienstag, 5. Januar, um 20.15 Uhr, strahlt das ZDF den zweiten Teil von „Waldgericht: Ein Schwarzwaldkrimi“ aus. Bereits ab Montag, 28. Dezember, sind beide Teile in der ZDF-Mediathek abrufbar.