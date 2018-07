Die digitale Identität einer Person bildet heute oft einen wichtigen Teil in ihrem Leben ab. (dpa)

Facebook hat nicht das letzte Wort über unsere Daten. Das ist die zentrale Botschaft, die vom Urteil des Bundesgerichtshofs ausgeht. Digitale Inhalte dürfen nicht anders behandelt werden als Briefe oder Tagebücher, argumentierte der Vorsitzende Richter und entschied, was lange überfällig war: Hinterbliebene haben ein Recht auf die Daten ihrer Angehörigen. Das hat das Urteil aus Karlsruhe bestätigt und einer Mutter nach langem Rechtsstreit den Zugang zum Facebook-Konto ihrer verstorbenen Tochter gewährt.

Die digitale Identität einer Person bildet heute oft einen wichtigen Teil in ihrem Leben ab. Endlich gibt es ein Urteil, das juristische Klarheit im Umgang mit dem virtuellen Nachlass schafft. Zu lange gab es schwammige Antworten. Nach dem Tod eines Menschen darf ein Teil des Erbes nicht für immer in Facebooks digitalem Nirvana verschwinden.

Ausgerechnet Facebook. Die Plattform hat nicht erst durch die Datenweitergabe an Cambridge Analytica bewiesen, wie viel ihr die Privatsphäre ihrer Nutzer bedeutet. Ausgerechnet dieses ach so soziale Netzwerk wollte die Rechte Dritter durch den Verschluss des Kontos schützen. Die Richter in Karlsruhe haben richtig geurteilt: Das digitale Erbe eines Menschen gehört in die Hände seiner Angehörigen – nicht in die eines milliardenschweren Unternehmens.

Längst werden Geschäfte über das Internet gemacht, die früher ausschließlich per Post oder persönlich möglich waren. Rechnungen gehen per E-Mail ein, Verträge werden mit einem Mausklick geschlossen. Die Karlsruher Richter haben gesehen: Das digitale Erbe gehört inzwischen zu unserer Realität. Ab sofort spiegelt das auch die Rechtsprechung wider. Es gibt jetzt so etwas wie eine digitale Würde. Manchmal bedeutet dies, dass Daten im Sinne des Verstorbenen gelöscht werden. Und manchmal, dass digitale Inhalte dabei helfen können, den Tod eines Menschen aufzuarbeiten.