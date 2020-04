Shape of Water - Das Flüstern des Wassers - So. 03.05. - ProSieben: 20.15 Uhr „Shape of Water - Das Flüstern des Wassers“

Füreinander bestimmt

Christopher Diekhaus

In seiner betörend gefilmten Fantasy-Romanze, die nun als Free-TV-Premiere bei ProSieben zu sehen ist, erzählt Guillermo del Toro von der Annäherung zwischen einer stummen Putzfrau und einem geheimnisvollen Wassermann.