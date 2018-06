Ab Herbst moderiert Thomas Anders fürs ZDF die neue Show "Du ahnst es nicht!". (ZDF / Nora Erdmann)

Modern Ahnenforschung: Thomas Anders, einst neben Dieter Bohlen eine Hälfte von Modern Talking, widmet sich in einer neuen ZDF-Sendung der Genealogie. In „Du ahnst es nicht!“ geht Anders (bürgerlich übrigens Bernd Weidung) zusammen mit seinen Gästen auf die Suche nach deren Vorfahren. „Sie erfahren mehr darüber, woher sie stammen, ob ihre Vorfahren große Persönlichkeiten der Geschichte waren und was sie durchlebt haben: von Hexenverbrennungen, Auswanderungen, Kriegen bis zu Liebschaften“, so das ZDF. Unterstützung erhält Anders von Namensforscher Prof. Dr. Jürgen Udolph.

Bereits im Herbst 2017 wurde eine Pilotfolge der Ahnenforscher-Show aufgezeichnet, derzeit entstehen in Berlin weitere Episoden. Zunächst sind fünf Folgen geplant. „Du ahnst es nicht!“ soll im kommenden Herbst auf einem Sendeplatz am Sonntagnachmittag ausgestrahlt werden. Die Show ist das erste eigene Format des Musikers für das ZDF.