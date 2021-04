Victoria Swarovski aus der Kristallglas-Industriedynastie liebt das glitzernde Rampen- und Kameralicht. (SWR/TVNOW/Stefan Gregorowius)

Weiterhin können Live-Studioshows nur unter Corona-Bedingungen mit viel Sicherheitsabstand stattfinden. Davon ist auch die erste neue „Verstehen Sie Spaß?“-Ausgabe des Jahres geprägt, die das Erste von München aus ausstrahlen lässt - im Auftrag des SWR. Bei der Produktion der Einspielfilme wirkte es allerdings gelegentlich so, dass die Sonderbedingungen, die natürlich auch beim Drehen im Freien gelten, dem Spiel mit dem Überraschungseffekt, das Moderator Guido Cantz so perfekt beherrscht, oft ein wenig entgegenkommen. Wenn Gesichter durch Masken ohnehin nicht immer gleich auf den ersten Blick erkannt werden können, kann man noch viel mehr riskieren beim „Verladen“ der Promis.

Stets von den Kameras geliebt: Victoria Swarovski

Das Spiel mit den Masken kommt "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator Guido Cantz ab und an recht gelegen. (SWR/Wolfgang Breiteneicher)

Diesmal müssen unter anderem Horst Lichter und Jürgen Vogel, die beide dann auch im Studio zu Gast sein werden, ihre Humorbereitschaft unter Beweis stellen. Da beiden selbst oft der Schalk im Nacken sitzt, dürfte ihnen das nicht allzu schwerfallen.

Ein „dankbareres“ Opfer für die Versteckte-Kamera-Streiche von Cantz ist da schon Victoria Swarovski. Der Spross aus der österreichischen Kristallglas-Unternehmensdynastie, die schon im Teenager-Alter als Popsängerin Aufmerksamkeit auf sich zog, ist schon länger Stammgast in den Glitzershows des deutschen Fernsehens. Über „Let's Dance“ wurde sie einem breiten Publikum bekannt, bevor sie dann selbst in die Moderatorinnen-Rolle der RTL-Tanzshow und auch beim „Supertalent“ schlüpfte. Swarovski liebt das Rampenlicht und die vielen Kameras, die auf sie gerichtet sind. Ob sie auch gerne hereingelegt wird und das mit Charme und Lächeln ertragen kann, muss sich in der ARD-Sendung erst noch zeigen.