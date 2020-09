Vin Diesel ist vor allem für seine Rollen in Actionfilmen bekannt. Doch der Schauspieler kann auch singen. (2019 Getty Images/Chris Jackson)

Lange haben Fans darauf gewartet, nun ist es endlich passiert: Vin Diesel („Fast & Furios“) hat seine erste Single veröffentlicht. Der Song „Feel Like I Do“ ist seit Freitag auf Spotify verfügbar. Es ist ein Elektro-Pop-Song, den er gemeinsam mit dem norwegischen DJ Kygo aufgenommen hat. Einen kleinen Ausschnitt gab es bereits am Donnerstag in der YouTube-Sendung der Sängerin Kelly Clarkson zu hören.

„So lange habe ich schon versprochen, Musik zu veröffentlichen“, schrieb der Schauspieler auf Instagram. Die Fans hätten ihn schließlich ermutigt, aus der Komfortzone herauszutreten. „Danke, dass ihr an mich geglaubt hat. Wie immer hoffe ich, euch stolz machen zu können.“

Doch die Rufe seiner Fans waren nicht der einzige Grund für das Projekt. Das erklärte der 53-Jährige in der YouTube-Show „The Kelly Clarkson Show“: „Ich bin gesegnet, dass ich in einem Jahr, in dem ich normalerweise an einem Filmset arbeiten würde - wie ihr wisst, ist das nicht möglich - ein anderes kreatives Ventil hatte.“