Spiele der ersten Bundesliga, wie hier Schalke 04 gegen Union Berlin, werden ab der Saison 2021/22 auch auf SAT.1 zu sehen sein. (2020 Pool/Pool)

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich der Sender SAT.1 ein Live-Rechtepaket der Bundesliga gesichert. Neun Spiele darf der Sender ab kommendem Jahr pro Saison zeigen, darunter den Supercup sowie die Erstliga-Partien am 1., 17. und 18. Spieltag. Auch die vier Relegationsspiele und der Auftakt der zweiten Bundesliga werden fortan bei SAT.1 zu sehen sein.

Die offiziellen Ergebnisse der Auktion und die geflossene Summe an Geldern sollen am Montagmittag bekannt gegeben werden. Neben SAT.1 konnten sich auch die etablierten Pay-TV-Anbieter wieder Rechte an 200 Spielen sichern. Sendungen des öffentlich-rechtlichen Programms wie die „Sportschau“ im Ersten oder „Aktuelles Sportstudio“ im ZDF werden bis 2025 Zusammenfassungen der Spiele zeigen.

Amazon und Telekom hätten sich, entgegen vorheriger Erwartungen, bei der Rechteauktion zurückgehalten und keines der sieben Pakete erworben.