Die Spielführerin Anne Trabant-Haarbach trägt auf ihren Schultern Doris Kresimon mit der Trophäe des DFB-Pokals 1981/1982. Eine deutsche Frauen-Nationalmannschaft gab es ab 1982. Bereits 1981 gewann die Vereinsmannschaft aus Bergisch Gladbach den inoffiziellen WM-Titel. (ZDF / WDR / imago sportfotodienst)

Jeder kennt das „Wunder von Bern“, als die deutsche Nationalmannschaft der Herren 1954 die Fußball-WM gewann. Doch wer kennt schon das „Wunder von Taipeh“, das 1981 in Taiwan geschah? Damals war der Frauenfußball in Deutschland noch weitgehend verpönt. Eine deutsche Frauen-Nationalmannschaft gab es nicht. Also luden die Taiwanesen kurzentschlossen den Deutschen Meister SSG 09 Bergisch Gladbach zur inoffiziellen Weltmeisterschaft ein. Dass das Team dann auf Anhieb gewann, brachte den lange Zeit für Vereine verbotenen Frauenfußball keineswegs sofort nach vorn - bis heute finden die Fußballerinnen aus Bergisch Gladbach kaum Anerkennung. Höchste Zeit, dass die 90-Minuten-Doku „Die Weltmeisterinnen“ (3sat-Erstsendung) das schiefe Bild geraderückt und damit ein neues Stück Fußballgeschichte schreibt.

Im Film von John David Seidler erzählen die ehemaligen Spielerinnen, gegen welche Widerstände sie damals zu kämpfen hatte. Wie sie vom DFB keinerlei Unterstützung erhielten und dann doch vor hunderttausenden Zuschauern spielten und gewannen. Historische Aufnahmen - das taiwanesische Fernsehen übertrug live - und die damaligen männlichen Kommentare belegen, dass es nicht nur um sportliche Erfolge ging, sondern einfach um Gleichberechtigung.

Wieder einmal großer Jubel der Bergisch Gladbacherinnen. Im Kino trug der Film von John David Seidler den Titel "Das Wunder von Taipeh". (Hofer Filmtage)

„Die Kränkung, dass man bis heute nicht die Würdigung erhalten hat und die Anerkennung in diesem Fußballgeschäft, die ist - glaube ich - bleibend da“, sagt Seidler über die Intention seines Films. Immerhin: Bereits 1982 führte die Spielertrainerin der WM-Mannschaft von 1981, Anne Trabant-Haarbach, die erste offizielle Frauen-Nationalmannschaft des DFB als Kapitänin an.