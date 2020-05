Vor allem die Balladen entfalten beim Club-Gig mit Herbert Grönemeyer große Wirkung. (ARTE/Dominik Pluess)

Sich über die stets etwas zu gepresste wirkende Stimmgewalt und die nicht immer hochelegant wirkenden Tanzbewegungen von Herbert Grönemeyer ein wenig lustig zu machen, gehört zum vermeintlich guten Ton unter vielen Rockmusik-Fans. Dass der 64-jährige Multitalent-Künstler, der zu den größten deutschen Stars zählt, auch ganz anders wirken kann, spürt man schon bei den ersten Takten der ARTE-Musiksendung „Baloise Session 2019 - Herbert Grönemeyer“. Der Sender strahlt ein Jahr nach seinem Auftritt zur Eröffnung der vorjährigen Konzertsaison in der Event-Halle der Messe Basel eine Konzertaufzeichnung aus, die es in sich hat.

Den Filmemachern gelang es, die tatsächlich sehr intime Club-Atmosphäre im flackernden Kerzenlicht perfekt einzufangen. So fühlt man sich auch als TV-Zuschauer dem Künstler ganz nah. Im engen Kontakt, den man sich unter Realbedingungen der Corona-Krise derzeit kaum vorstellen kann, entwickeln vor allem die stillen Stücke von Grönemeyer große poetische Wucht. Besonders eindringlich klingen in Basel die Passagen, wenn der Künstler mit der plötzlich doch so zarten Klangfarbe Balladen wie „Der Weg“, „Halt mich“ oder „Warum“ anstimmt.