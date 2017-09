Die Schauspieler Rose Leslie (links) und Kit Harrington bei der Premiere der siebten Staffel von "Game of Thrones". (dpa)

"Game of Thrones"-Star Kit Harrington (30) und seine frühere Serienpartnerin Rose Leslie (30) haben sich verlobt. Entsprechende Medienberichte bestätigten die beiden mit einer Verlobungsanzeige in der britischen "Times", wie die BBC am Mittwoch berichtete. Das Paar lernte sich 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga kennen. Dort verliebten sie sich als Jon Schnee und Ygritte ineinander. Zwei Jahre später verließ Leslie die Serie, Harrington gehört zu den Fanlieblingen der Reihe.

"Wenn du jemanden bereits attraktiv findest und dann in der Show ein Paar spielst, ist es sehr einfach, sich zu verlieben", sagte Harrington im vergangenen Jahr der italienischen "Vogue".

Vor wenigen Monaten forderte Hollywood-Star Nicole Kidman (50) Harrington in einer Talkshow bereits zur Verlobung auf. "Wenn ihr schon zusammen wohnt, finde ich es irgendwie schön, sich zu verloben." Der britische Schauspieler antwortete: "Ich werde von Nicole Kidman unter Zugzwang gesetzt. Schritt für Schritt." (dpa)