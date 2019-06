Charmant, knallhart und bald auch auf dem System von Tesla-Autos spielbar: die Retro-Ballerei "Cuphead" von StudioMDHR. (StudioMDHR)

Mit seinen aberwitzigen, fein animierten Cartoon-Grafiken und seinem geradezu sadistisch hohen Schwierigkeitsgrad hat die 2D-Ballerei „Cuphead“ von StudioMDHR schon so einige Rekorde gebrochen - und bald kommt noch einer hinzu: Der im Stil von alten TV- und Kino-Cartoons gehaltene Shooter wird das erste Videospiel, das sich mit dem Betriebssystem eines Autos spielen lässt!

Tatsächlich soll die Dauerfeuer-Schlacht von den Moldenhauer-Brüdern in absehbarer Zeit in mehreren Tesla-Modelle laufen. Wer das Martyrium unbedingt auch im Auto durchleiden will, der benötigt dafür allerdings einen USB-Controller, denn die Steuerung des Titels wurde nicht an den Touchscreens der Wagen angepasst. Eine weitere Einschränkung: Wegen des begrenzten Speicherplatzes passt leider nur der erste „Cuphead“-Level auf das Tesla-System.

Da tun sich völlig neue Möglichkeiten auf: Mit "Cuphead" ist bald das erste Game für Teslas Betriebssystem verfügbar. (Getty Images)

Im Podcast „Ride the Lightning“ bedankt sich Tesla-Gründer Elon Musk für die Unterstützung der Entwickler und lobt außerdem das Spiel. Ermöglicht wird die ungewöhnliche Portierung des Indie-Titels durch eine entsprechend angepasste Version der Unity-Engine. Das Ende 2017 für Xbox und PC veröffentlichte „Cuphad“ ist erst in diesem Jahr für die Switch erschienen, eine PS4-Fassung haben die Macher vorerst ausgeschlossen. Weitere Tesla-Titel könnten übrigens folgen: Erst im Mai hatte Musk angedeutet, dass Tesla auch daran arbeite, die Unreal-Engine ebenso in seine Fahrzeuge zu bringen.