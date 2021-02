Es wird ernst: Die Augmented Reality ist langsam, aber sicher erwachsen. (Continental)

Mit einer umgebauten Lotus Elise beginnt 2006 die Erfolgsgeschichte von Tesla. Der ­Codename ­Whitestar läutet alsbald die Entwicklung des Roadster-Nachfolgers ein. Mit dem Model S sind die Maßstäbe in Sachen ­Comtainment gesetzt – Apple und Google hauchen den Bildschirmen schließlich Leben ein. Jetzt kommt das lang erwartete „next big thing“: das Apple Car.

Kalifornien, März 2009: Elon Musk packt sein Model S aus – die ­Freunde kulti­vierter ­Fortbewegung kommen aus dem ­Staunen nicht mehr heraus. Klar, Tesla ist damals bereits berühmt-­berüchtigt, Musk der neue Vortänzer im Silicon Valley – der verheißungsvollste Kandidat, um in die Fußstapfen des zweieinhalb Jahre später an Krebs sterbenden Apple-Gründers Steve Jobs zu treten. Aber der 2006 zuvor gesetzte Startschuss namens Tesla Roadster ist längst überholt, die nächste Ausbau­stufe des wegweisenden Elektroautos mehr als überfällig. Also legt Musk einmal mehr vor.

Teslas Model S: Neben der Elektrifizierung hat auch der Touchscreen zahlreiche Nachahmer gefunden. (Sven Hoppe/dpa)

Was die Massen am ­Model S besonders ­begeistert, ist der ­riesige Comtainment-­Schirm. Mit einer Diagonale von 16,9 Zoll – damals die Größe eines handels­üblichen ­Büromonitors – erinnert der Touchscreen durchaus an einen überdimensionierten, wenn auch zahmen Verschnitt des 2010 folgenden iPads. Er kommt längst nicht so hochauflösend daher, zudem mit Icons, die bei Apple durch jegliche Qualitätskontrolle gefallen wären. Den Blackberrys jedoch – oder auch Hewlett-­Packards Taschencomputern – ist Musk nicht nur in puncto Größe um einiges voraus.

„Erstaunlich unaus­gegoren“

Navigation und Vernetzung seien „erstaunlich unaus­gegoren“, schreibt das Magazin „Computerbild“ selbst im 2013 noch. Nichtsdestotrotz, mit dem Start des Model S verabschiedet sich langsam, aber sicher das tragbare, an die Windschutzscheibe geklebte Navi aus den Autos. Stand 2020 ­fahren – dem Institut für Demoskopie Allensbach zufolge – 16,19 Prozent der Deutschen mit fest verbautem Navigator. Die Deutsche Automobil Treuhand ergänzt: 59 Prozent der verkauften Neuwagen und 41 Prozent der Gebrauchten seien entsprechend ausgestattet (Stand 2018).

Präzise und flink per Finger: So steuert der Fahrer des Model S die Klimatisierung, das Radio und die Freisprechanlage. Heute ebenfalls Standard, liest das System via Bluetooth die Kon­takte des Telefons aus. Auch der Lade­anschluss, die Front- und die Heckhaube lassen sich per Touch öffnen.

Aus Carplay wird iCar

Den Trend zum ­Comtainment am konsequentesten weitergedacht hat Apple. Das Carplay des Hauses ist längst in alle etwas besseren Neuwagen eingezogen. Die Kopplung der Touchscreens an den Smartphone-­Pionier macht die Anwendungen der Automobilhersteller de facto überflüssig. Einziger ernst zu nehmender Mitbewerber ist Google mit seinem System Android Auto.

Sowohl Google als auch Apple planen seit einiger Zeit den nächsten Schritt, sprich den Einstieg in den Autobau aus eigenem Haus. In ­Mountain View stampft Googles Mutter­haus Alphabet 2016 das Unternehmen Waymo aus dem Boden, das dem Projekt Google Driverless Car zum Durchbruch ­verhelfen soll. In Palo Alto bei Apple steht seit dieser Woche fest: Ta-taa, das Apple Car ist da.

Die lang gehegten Pläne von Jony Ive und Tim Cook werden wahr: Ta-taa, das Apple Car ist da. (Apple/dpa)

Dafür muss man sich ­fortan nicht mal mehr den allen Produkten der Kalifornier beigelegten Apfel-Aufkleber ans Heck kleben. Branchenkennern zufolge kontrolliert der Technologiekonzern die komplette Soft- und Hardware. Den Rest soll Hyundai-­Kia auf die Räder stellen. Aber das Team um Tim Cook festigt mit diesem Schritt nicht nur die Verbindungen nach Asien; auch die Deutschen kommen diesmal offenbar nicht zu kurz. So schickt sich ­etwa Manfred Harrer (Chefentwickler des Porsche Cayenne) an, bei Apple die entscheidenden Fäden der Fahrzeugentwicklung zu ziehen.

Weltweit hoffen alle Autobauer derweil weiterhin darauf, eigene App-Stores auf dem Markt zu etablieren und ihre ­Car-to-X-, sprich Cloud-Lösungen an den geneigten Autofahrer zu bringen. Und selbst die Politiker der Europäischen Union verfolgen noch immer – mehr oder weniger ernsthaft – ihr Ziel, die europäische Cloud Gaia X zu starten. Die schlauen der Branche jedoch konzentrieren sich auf den Ausbau der Bildschirmtechnik.

Byton legt vor

Spitzenreiter ist dies­bezüglich eindeutig der chinesische Hersteller Byton. Seit zwei Jahren gilt das Elektro-­SUV M-Byte als unangefochtener Rekordhalter. So blickt der Steuermann in diesem Fahrzeug auf ein lang gezogenes Display im XXL-Format (48 Zoll) sowie zwei weitere Bildschirme. Einer davon sitzt auf dem Lenkrad, einer in der Mittelkonsole, sprich zwischen den Vordersitzen.

Nun denn, der größte Trumpf im Ärmel – Pardon, unter dem Hintern – sticht. ­Dieses automobile Quartett kennt jeder vom Stammtisch. In den vergangenen Jahren habe den allgemeinen Hang zum Längendisput allerdings kein Gerät besser illustriert als das iPhone. Nun verschöben sich die Prioritäten wieder, das Auto sei zurück im Spiel, sagt Jan Burgard, Strategieberater bei der Mün­chener Agentur Berylls. Mit den Zentimeter­angaben zur Bildschirmdiagonale ließen sich die Kunden schlichtweg beeindrucken – vielmehr noch als mit der Zahl der Zylinder.

Mercedes setzt auf großflächiges Glas. Darunter sind gleich drei Bildschirme montiert. (Mercedes)

Man könnte meinen, das läge am viel zitierten Trend des Downsizing, der Schrumpfkur im Sinne ökologisch verträglicher Verkehrspolitik. Und in der Tat, selbst Kleinwagen wie Fords Fiesta oder Renaults Clio sind in ihren neuesten Generationen mit prachtvollem Comtainment bestückt. Die Maßstäbe allerdings setzt auch hier die Klasse der PS- ­beziehungsweise nunmehr Kilowattprotze.

Mit dem EQS etwa – der vollelektrischen Oberklasse – schickt sich Mercedes an, den ­Chinesen die Schau zu stehlen. Hyper­screen nennt man es in Stuttgart. Heißt im Klartext: Das gesamte Armaturenbrett ­besteht aus Glas. Unter dessen ­Oberfläche verschmelzen drei ­Bildschirme miteinander – und zeigen nun wirklich alles an, was die Unterhaltungsindustrie in petto hat. Man habe dafür zahlreiche neue Grafik- und Farbwelten komponiert und den ­Bildschirm entsprechend inszeniert, erläutert Chief Design Officer Gorden Wagener.

Ungewohnte Bescheidenheit bei BMW

Nahezu zeitgleich hat BMW die nächste Ausbaustufe seines ­Bedienkonzepts iDrive ange­kündigt. Zwei Jahrzehnte nach dessen Start, ist es nun das E-SUV iX, das schon bald für die ­Premiere des neuen Systems bereitsteht. Ersten Fotos nach zu urteilen, setzt dieses auf einen XXL-Bildschirm statt einem Allerlei aus Knöpfen. Und – ­anders als bei den oft gescholtenen, immer wuchtiger daherkommenden Kühler­nieren – übt man sich in München diesmal in Zurückhaltung. So reicht der Monitor in der Breite lediglich ein wenig über die Mitte des Fahrzeugs hinaus. Nahezu unterdimensioniert.

BMW hält sich in Sachen Monitorgröße ein wenig zurück. (BMW)

Die Krönung all dessen kommt aus Niedersachsen, vom ­Zu­lieferer Continental. Gemeinsam mit dem US-amerikanischen Start-up Leia haben die Hannoveraner ein dreidimensionales Display entwickelt, aus dem die Gebäude am Wegesrand förmlich herauswachsen. Die Augmented Reality bildet derweil die Anrufer als greifbare Animationen ein. Und anstelle schlichter Warnhin­weise stehen plötzlich Stopp-Schilder im Raum. Serienreif sei die Technologie bis 2022, heißt es aus Unternehmenskreisen.

Dass all dies Kritiker auf den Plan ruft, steht außer Frage. Dabei sind es nicht einmal die Verfechter des Minimalismus guter alter Zeiten. Vielmehr stellen die Touchscreens die Verkehrssicherheit und so die Rechtssprechung vor stetig neue Herausforderungen. Der verhängnisvolle Dreisatz: Unterhaltung, Zerstreuung, Ablenkung.

Gegenwind vor Gericht

So setzt das ­Oberlandesgericht Karlsruhe den Bildschirm eines Tesla mittlerweile auf dieselbe Stufe wie ein Handy – eine Sache des Paragrafen 23, Absatz 1 a, Straßenverkehrs­ordnung. Der Fall: Ein Tesla-Fahrer wählt sich über das Display ins Untermenü ein, um die Geschwindigkeit der Scheibenwischer zu ­regulieren. Davon abgelenkt, kommt er von regennasser ­Fahrbahn ab, fährt in eine Böschung und kollidiert mit mehreren Bäumen. Das Urteil: 200 Euro ­Geldbuße, ein Monat Fahrverbot.

Bei Continental erwächst die Umgebung buchstäblich aus dem Armaturenträger. (Continental)

Das Urteil hat nicht ­zuletzt ­Sajjad Khan angespornt. Der Chefprogrammierer aus dem Haus ­Mercedes, möchte den ­Hyperscreen beherrschbarer gestalten, das MBUX genannte ­Multimediasystem entsprechend fortentwickeln. Seine Technik lerne Kilometer für Kilometer dazu, berechne Vorlieben, Gewohnheiten und Routinen des Fahrers, sagt er. Das Ziel: „Ein personalisiertes ­Infotainment, ohne dass der ­Passagier ­irgend­etwas klicken muss.“

Am Ende steht einmal mehr das schalterlose, automatisierte, letztlich auto­nome Auto. Tesla S, X, Y gaben bislang mehr oder weniger im Alleingang den Kurs vor. Volks­wagen legte nach. Apples Ankündigung jedoch ist eine eindeutige Kampfansage.

