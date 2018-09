Zwei Jahre nach ihrem Debüt-Album meldet sich AnnenMayKantereit zurück: Am 7. Dezember erscheint ihr zweites Album "Schlagschatten". (Fabien J. R. Raclet)

Mit Hits wie „Oft gefragt“, „Barfuß am Klavier“ und „Nicht Nichts“ sangen sich die einstigen Straßenmusiker von AnnenMayKantereit in viele Fan-Herzen. Jetzt kündigte die Kölner Band die Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Schlagschatten“ (erhältlich ab 7. Dezember) an. Als Vorbote geben die Musiker mit dem Song „Marie“ schon einen ersten Eindruck, wohin die Reise auf der neuen Platte geht. Musikalisch schreibt „Marie“ den Stil der Deutsch-Poeten fort. Getragen von der charakteristischen Stimme von Frontmann Henning May entfaltet sich ein locker-beschwingter Song mit gewohnter Instrumentation.

Neu hingegen ist die Tiefe des Textes. Zwar bedient May mit „Marie“ ein bekanntes Thema - er besingt eine verflossene Liebe. Textpassagen wie die Rilke-Hommage „Mir ist, als ob es 1.000 Städte gäbe, hinter 1.000 Städten keine Welt“ lassen aber für „Schlagschatten“ auf eine erwachsenere Blickweise auf die Welt hoffen, als es auf dem Debüt „Alles Nix Konkretes“ der Fall war. Das Album war über weite Strecken von den Problemen eines jungen Menschen geprägt, der mit der Einsamkeit in der ersten eigenen Wohnung oder dem Verlust alter Freunde umgehen muss.

Erst kleine, dann große YouTube-Hits, später Touren mit Clueso und den Beatsteaks und schließlich ausverkaufte eigene Konzertreihen: AnnenMayKantereit arbeiteten sich langsam nach vorne. (Fabien J. R. Raclet)

Mit dem neuen Album „Schlagschatten“ im Gepäck startet AnnenMayKantereit am 31. Januar 2019 in der Feuerwache in Mannheim eine knapp viermonatige Deutschlandtour. Auch in Österreich und der Schweiz wird die Band dabei gastieren.