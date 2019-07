Autoreifen sind Massenware. Doch kaum ein Fahrer weiß, unter welchen Umständen das Gummi-Material nach Europa kam. (WDR/Michael Höft)

Das Geschäft mit dem Gummi ist ein Milliardenmarkt: Allein im noch immer autoverrückten Deutschland werden jährlich mehr als 50 Millionen Reifen verkauft. Was viele Kfz-Eigner vermutlich gar nicht ahnen: Kautschuk, der wichtigste Bestandteil im Gummi, wird in Südostasien teilweise unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert. Für den Doku-Bericht „Exclusiv im Ersten: Schmutzige Reifen“ konnte der Filmemacher Michael Höft auf Plantagen in Thailand und in Kambodscha versteckt drehen. Die Arbeitsbedingungen dort sind haarsträubend: Bis zu zwölf Stunden am Tag schuften Arbeiter bei sehr niedrigen Löhnen. Und sie sind hohen Gesundheitsrisiken ausgesetzt: Um das begehrte Naturprodukt zu schützen, werden dort giftige Herbizide gegen Unkraut gespritzt, die in Europa meist verboten sind.