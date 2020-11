Nicolas Puschmann war der erste "Prince Charming", der auf TVNOW nach der großen Liebe suchte. Er wurde auch fündig - allerdings trennten sich er und sein Auserwählter Lars Tönsfeuerborn Anfang November. (TVNOW / Arya Shirazi)

Wer ist wohl der glückliche Besitzer der allerletzten Krawatte? In der zweiten Staffel der schwulen Gay-Show „Prince Charming“ sucht Alexander Schäfer aktuell auf TVNOW und VOX nach der großen Liebe. Und er wird nicht der letzte schwule „Prince“ sein: TVNOW, der Video-on-Demand-Anbieter der Mediengruppe RTL Deutschland, hat nun die Produktion einer dritten Staffel bestätigt.

Demnach werden 2021 wieder 20 Single-Männer um das Herz eines „Prince Charming“ buhlen - Fans können sich laut TVNOW auf „wilde Dates, heiße Partys und die ganz großen Gefühle“ freuen. In der Show, die an das erfolgreiche Konzept der RTL-Datingshows „Der Bachelor“ und „Die Bachelorette“ angelehnt ist, verteilt der „Prince“ in der ersten Folge Krawatten, die er dann im Laufe der Sendung den Kandidaten wieder abnimmt. Wer am Ende die letzte Krawatte behält, hat nicht nur die Sendung gewonnen, sondern auch das Herz des Prinzen erobert. Interessierte Single-Männer können sich ab sofort für eine Teilnahme in der dritten Staffel bewerben.

Noch sucht Alexander Schäfer in der schwulen Dating-Show "Prince Charming" nach seinem Mister Right. Nun hat TVNOW die Produktion einer dritten Staffel bestätigt. (TVNOW / Arya Shirazi)

„Prince Charming“: Finalfolge am 21. Dezember bei VOX

Und das, obwohl die Quoten bei VOX nicht gerade rosig sind: Lediglich 390.000 Zuschauer sahen die erste Folge im linearen Fernsehen, die zweite Folge konnte 410.000 Zuschauer vor die Bildschirme locken. Zum Vergleich: Die Auftaktfolge der ersten Staffel verfolgten insgesamt 780.000 Zuschauer. Ein Grund für die Verlängerung könnte die erfolgreiche TVNOW-Ausstrahlung sein: Im Streaming-Bereich erreichte die Sendung bisher mehr Zuschauer als die erste Staffel.

Am heutigen Montag, 23. November, 22.15 Uhr, ist auf VOX die fünfte Folge der zweiten Staffel zu sehen, während TVNOW PREMIUM-Kunden ab sofort bereits die siebte Folge anschauen können. Am „Black FriGay“, 27. November, sind sowohl die ersten fünf Folgen der zweiten sowie alle Folgen der ersten Staffel kostenlos auf TVNOW abrufbar. Die finale Folge, in der sich der „Prince“ Alexander Schäfer für einen der Männer entscheidet, wird am Montag, 7. Dezember, bei TVNOW, sowie am Montag, 21. Dezember, bei VOX zu sehen sein. Jeweils eine Woche später folgt „Das große Wiedersehen“.

Ende 2019 suchte der erste „Prince Charming“ Nicolas Puschmann nach einem Mann fürs Leben. Anfangs war die Sendung nur bei TVNOW verfügbar. Nachdem die Show zahlreiche Zuschauer begeisterte und sogar den Grimme-Preis gewann, holte VOX die Sendung im April und Mai 2020 auch ins lineare Fernsehen. Puschmann entschied sich damals für den Podcaster Lars Tönsfeuerborn - allerdings hat das beliebte Paar vor zwei Wochen die Trennung bekannt gegeben.