ProSieben zelebriert ein vermeintliches "Mega-Comeback" der Backstreet Boys, von links: Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean und Kevin Richardson. (2015 Getty Images)

Es wird laut werden. So viel ist sicher. In der TUI Arena in Hannover beginnt am Dienstag, 21. Mai, die Deutschland-Tour der Backstreet Boys. Weitere vier Auftritte in Mannheim (25. Mai), München (27. Mai), Berlin (29. Mai) und Köln (20. Juni) folgen.

Ob noch wie vor 18 Jahren die zumeist weiblichen Fans reihenweise in Ohnmacht fallen, darf bezweifelt werden. Damals waren Howie Dorough, AJ McLean, Nick Carter, Brian Littrell und Kevin Richardson zuletzt auf einer großen Arenatour. Mit den „Boys“ von einst ist auch ihre Anhängerschaft gereift. Kreischen werden noch immer einige, Aber vor Entzückung umfallen?

Hannover flippt aus, die Backstreet Boys sind in der Stadt. In Niedersachsens Hauptstadt beginnt die Deutschland-Tour der nunmehr gealterten Ex-Boyband. (2014 Getty Images)

Schließlich haben die Jungs aus Orlando ihren Fans im Laufe der Zeit auch einiges zugemutet. Kevin Richardson beispielsweise war mal aus der Gemeinschaft raus und kehrte wieder zurück. Alkohol- und Drogeneskapaden gab es ebenfalls. So erklärte Howie Dorough zur Veröffentlichung des aktuellen BSB-Albums „DNA“ unter anderem: „In den 26 Jahren seit unserer Gründung mit allen Höhen und Tiefen mussten wir lernen, dass es nicht um den Einzelnen geht, sondern um das Wohl der Band.“

Diesen Spruch des BSB-Mitglieds nahmen auch Annemarie Carpendale und Thore Schölermann auf. Anlässlich des Tourstarts zeichnen sie ein sehr umfangreiches Porträt der Backstreet Boys. Die Zeitreise zu den Höhe- und Tiefpunkten der Karriere der Band zeigt unter anderem Aufnahmen der zuletzt gefeierte BSB-Vegas-Show. Zudem beschreiben frühere Wegbegleiter wie beispielsweise DJ BoBo, wie sie die Jungs früher erlebt haben.

Annemarie Carpendale und Thore Schölermann besuchten die Backstreet Boys in Las Vegas. (ProSieben)

So könnte der Schweizer die ganz jungen Backstreet Boys beispielsweise in der Münchner Olympiahalle gesehen haben - ohne zu wissen, dass gerade zukünftige Weltstars auftreten. Zu Beginn ihrer Karriere sang die Boyband unter anderem in der bayerischen Landeshauptstadt vor - beim damaligen Sechstagerennen als Randnotiz. Ihr damaliger Manager Lou Pearlman hatte BSB sozusagen am Reißbrett entworfen und entsendete sie zu ersten kleineren Auftritten nach Europa. Wie eine Boyband entsteht, zeigt unter anderem die anschließende Dokumentation „We Love Boybands“. Sie ist ab 22.20 Uhr bei ProSieben zu sehen. Die Reportage gibt vor, die die sieben Erfolgsgeheimnisse des Phänomens Boyband entschlüsseln zu wollen.