Die Sendung "Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie" berichtet seit 2011 aus dem Leben einer 14-köpfigen Großfamilie. Am 16. September startet bei RTLZWEI die inzwischen zwölfte Staffel. (RTLZWEI)

Man darf diese illustre Familienbande mit Fug und Recht als eine Reality-Instanz des deutschen Fernsehens bezeichnen. Jetzt gibt es ein Wiedersehen mit den Wollnys. Die Sendung „Die Wollnys - Eine schrecklich große Familie“ (Mittwoch, 16. September, 20.15 Uhr, RTLZWEI) meldet sich mit der zwölften Staffel, die in Doppelfolgen ausgestrahlt wird, mit neuen Einblicken aus dem Leben der Großfamilie zurück. Und da man Feste feiern soll, wie sie fallen, werfen gleich drei Geburtstage ihren Schatten voraus: Silvia wird 55 Jahre alt - Grund genug für ihre Kinder, eine Überraschungsparty zu organisieren. Harald macht die 60 voll, und Estefania wird volljährig - und auch diese besonderen Geburtstage wollen natürlich standesgemäß gefeiert werden.

Auch abseits der Festlichkeiten bleiben in einer 14-köpfigen Familie Drama und Streitigkeiten nicht aus - irgendwas ist schließlich immer. Während Peter und Estefania sich um den Erwerb ihres Führerscheins bemühen, ist Loredana schwer verliebt. Unter dem Strich kämpft Mama, Oma und Familienmanagerin Silvia also - ganz wie gewohnt - an verschiedenen Fronten, um ihre Liebsten zu unterstützen. Und wenn sich zu Querelen unter Geschwistern noch anstehende OPs sowie eine zu hohe Stromrechnung gesellen, ist Silvia einmal mehr gefragt, alles unter einen Hut zu bringen.

Da freut man sich in der Familie doch, dass die schweißtreibende und turbulente Umbauzeit nun zu Ende ist, und die Wollnys in einem neuen Zuhause in Ratheim heimisch geworden sind. In Eigenarbeit wurde aus einem heruntergekommenen ehemaligen Wirtshaus ein neues Heim für die Großfamilie. Der Stress ist damit natürlich noch nicht vorbei: Die Wollnys entdecken Schimmel in der Küche - Schuld ist die defekte Spülmaschine. Besonders für Silvias Freund Harald eine ernstzunehmende Gefahr, schließlich hat er nach seinem Herzinfarkt 2018 noch immer mit den Folgen zu kämpfen.

Die erste Staffel um die chaotische Großfamilie lief bereits 2011 auf RTLZWEI. Mit „Die Wollnys 2.0 - Die nächste Generation“ und „Lecker Schmecker Wollny“ existieren zudem zwei Ableger.