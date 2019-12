Verlangen auch dem Publikum originelle Antworten auf Alltagsfragen ab (von links): Bernhard Hoëcker, Moderator Kai Pflaume und Elton. (ARD/Thomas Leidig)

Noch liegt bei vielen vermutlich der Weihnachtsbraten schwer im Magen. Und an Silvester stehen schon wieder die nächsten opulenten Festlichkeiten an. Höchste Zeit also, zwischendurch auch etwas für die persönliche Fitness zu tun - und wenn es nur um anspruchsvollen Denksport geht. Moderator Kai Pflaume und seine beiden „Blitzbirnen“ Elton und Bernhard Hoëcker verlangen für die überlange Samstagabend-Sonderausgabe des Rätselvergnügens „Wer weiß denn sowas XXL“ den Studiokandidaten und dem Publikum zu Hause anspruchsvolle Rätsel des Alltags ab. Das hält frisch - und überrascht immer wieder.

Dabei spielen Elton und Bernhard Hoëcker wieder ihre persönlichen Vorlieben aus: So scheint der eher rundlich-gemütliche Ratefuchs gerne Fragen aus der Kategorie „Essen & Trinken“ zu wählen. Der eher hibbelige Hoëcker entscheidet sich mit Vorliebe für Hirnakrobatik der Kategorie „Zahlen bitte!“, aber auch aus der „Sonne, Mond & Sterne“-Klasse. Neben den Promi-Gästen sind diesmal übrigens auch Tiere im Studio, die Sachen können, über die man nur staunen kann.