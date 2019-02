Amazon zieht sich bei Angriffen gern auf die Position zurück, lediglich eine Logistik-Plattform zu sein. (SWR)

Jeder, der schon einmal per Mausklick bequem Ware aus der ganzen Welt nach Hause bestellt hat, weiß die Service-Vorteile des Online-Shoppings, für das weltweit hauptsächlich ein Name steht, zu schätzen. Doch wie die investigative neue ARD-Dokumentation „Die Story im Ersten: Amazon außer Kontrolle?“ zeigt, nimmt es das Weltunternehmen offenbar an entscheidenden Punkten mit Recht und Gesetz nicht allzu genau.

So zeigen die Filmemacher etwa, dass vor allem aus China oft elektronische Geräte kommen, die nicht deutschen Sicherheitsansprüchen genügen, oder dreiste Markenfälschungen an oft ahnungslose Kunden verschickt werden. Zudem konnten chinesische Händler zuletzt oft das Finanzamt austricksen und unterschlugen die Umsatzsteuer.

Drehkreuz Shenzen in China: Von hier aus werden viele chinesische Produkte verschickt, die Amazon in Deutschland verkauft. (SWR)

Amazon verfolgt bei Angriffen meist eine Verteidigungsstrategie: Der weltumspannende Krake, der auch dem traditionsreichen deutschen Einzelhandel schwer zusetzt, sei doch lediglich eine Plattform, die Kontakte zwischen Käufern und Verkäufern möglich macht. Aber so einfach ist es wohl nicht, sich aus der Verantwortung zu stehlen.