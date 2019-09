Beste Feinde: Captain America (Chris Evans, links) und Iron Man (Robert Downey Jr.) spalten die Avengers in zwei unversöhnliche Lager. (ProSieben / 2014 MVLFFLLC. TM & 2014 Marvel. All Rights Reserved. / Zade Rosenthal)

Auch Superhelden sind verwundbar. Captain America und Co. sind längst keine Strahlemänner und -frauen mehr. Sie dürfen zweifeln und verletzlich sein, sie sind gebrochen und von Schuldgefühlen geplagt. „The First Avenger - Civil War“ (2016) ist ein ziemlich düsterer und ein sehr persönlicher Superheldenfilm und passt damit ziemlich gut in eine Zeit, in der die Grenzen zwischen richtig und falsch nicht immer klar erkennbar sind. Selbst die Avengers wissen nicht immer, was sie tun sollen und wo sie hingehören. Mit dem dritten „Captain America“-Film begann die Heldentruppe sich selbst zu zerfleischen. ProSieben wiederholt den Actionkracher nun zur besten Sendezeit.

Nach den Ereignissen in „The Return of the First Avenger“ (2014) und in „Avengers - Age of Ultron“ (2015) arbeiten die Avengers freiberuflich. Die Geheimorganisation S.H.I.E.L.D. ist aufgelöst, Steve Rogers alias Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson), Falcon (Anthony Mackie), Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) und all die anderen Helden retten die Welt auf eigene Faust. Doch sie sind längst nicht mehr unumstritten: Die Bevölkerung leidet an den Kollateralschäden ihrer Missionen, die Politik will mehr Einfluss und eine neue Kontrollbehörde.

Auch Ant-Man (Paul Rudd, Mitte) steht Captain America (Chris Evans) und Scarlet Witch (Elizabeth Olsen) bei ihrem Vorhaben bei. (ProSieben / 2014 MVLFFLLC. TM & 2014 Marvel. All Rights Reserved. / Zade Rosenthal)

Eine Zerreißprobe bahnt sich an

„Die ich rief, die Geister, werd' ich nun nicht los“, denkt sich die Welt. Die Geister sind hilfsbereite Geister - aber sie verzweifeln an sich selbst. Sie sind Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch immer auch etwas Böses schafft. Als ein Einsatz in Afrika zivile Opfer fordert, stehen die Avengers vor einer Zerreißprobe. Sollen sie sich von einer UNO-Behörde überwachen lassen? Oder doch weiter unabhängig von politischen Entscheidungen bleiben? Es bahnt sich eine Spaltung der Helden an - die sich im Konflikt zwischen Captain America und Iron Man (Robert Downey Jr.) manifestiert. Und ein cleverer neuer Gegenspieler hat dabei seine Finger im Spiel ...

Colonel Zemo (Daniel Brühl) verfolgt einen besonders perfiden Plan, um die Avengers auszulöschen. (ProSieben / 2014 MVLFFLLC. TM & 2014 Marvel. All Rights Reserved. / Zade Rosenthal)

Im Frühjahr mussten sich die Helden wieder zusammenreißen, um als Team zu funktionieren: Nur so konnten sie im Kampf gegen den Oberschurken Thanos in „Avengers: Endgame“, dem aktuell erfolgreichsten Film aller Zeiten, bestehen. Im Anschluss an „Civil War“ schwelgt ProSieben noch einmal in wohligen Erinnerungen an die Anfangszeit des Marvel-Kino-Universums: Zu später Stunde wiederholt der Privatsender noch einmal Steve Rogers' ersten Einsatz aus dem Jahr 2011 in „Captain America: The First Avenger“.