Nicht nur dieser Kandidat brachte ihn auf dei Palme: Alexander Bommes (rechts) sah bei "Gefragt - Gejagt" rot. (SWR / Kimmig Entertainment)

Alexander Bommes zählt zu den eloquentesten und entspanntesten TV-Moderatoren des deutschen Fernsehens. Scheinbar nichts kann den Ex-Handballer vor der Kamera aus der Ruhe bringen. Doch es gibt Grenzen. Sogar für ihn. Beim NDR-Hit „Gefragt - Gejagt“ fuhr der Quizshow-Gastgeber in einer Weise aus der Haut, wie man ihn zumindest im Fernsehen noch nicht erlebt hat.

Diese Aufzeichnung lief völlig aus dem Ruder: Nicht nur macht das elektronische Gewinnstufen-Pult augenscheinlich, was es will. Auch die Kandidaten gehen dem 43-Jährigen gehörig auf den Wecker. Helmut macht fortwährend schlechte Witze, Paula erweist sich als Streberin, und als zwischen dem ehrgeizigen Chirurgen Karl-Heinz und „Jäger“ Sebastian ein Streit zu eskalieren droht, sieht Bommes schließlich rot ...

Alexander Bommes kam sie bei der Aufzeichnung seiner Show "Gefragt - Gejagt" vor wie im falschen Film. (SWR / Kimmig Entertainment)

Zu sehen sind diese außergewöhnlichen Szenen allerdings nicht auf dem etablierten „Gefragt - Gejagt“-Sendeplatz um 18 Uhr im Ersten, sondern am Samstagabend, 6. April, 20.15 Uhr, im Rahmen des ARD-Klassikers „Verstehen Sie Spaß?“. Alexander Bommes wurde nämlich hereingelegt von Ober-Spaßvogel Guido Cantz.

Das gleiche Schicksal ereilte Moderatorin Mirjam Weichselbraun, Handballweltmeister Michael Kraus und Altkanzler Gerhard Schröder, dem Pierre M. Krause „auf den Zahn fühlt“, wie es in einer Programmankündigung heißt. Außerdem als „Lockvogel“ im Einsatz war Lena Meyer-Landrut, die in der vom SWR produzieren Show zudem erstmals live ihre Single „Don't Lie To Me“ vorstellt.