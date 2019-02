Sleaford Mods - Eton Alive (Extreme Eating)

Ein Mod ist grob gesagt ein Vertreter der britischen Arbeiterklasse, der italienische Mode und italienische Motorroller mag und manchmal zu viel trinkt. Die beiden Mitglieder der Sleaford Mods, Jason Williamson (Rap) und Andrew Robert Lindsay Fearn (DJ), sind fast so alt wie diese Subkultur. Alte weiße britische Männer gehören nicht gerade zu der demografischen Gruppe, die den Popkultur-Zeitgeist prägt. Trotzdem waren die Sleaford Mods in den letzten Jahren immer wieder in den Feuilletons zu finden. Das liegt nicht daran, dass ihre Musik sich verändert hat - etwas anderes als desillusionierte Stagnation würde gar nicht zum Ethos der Mods passen. Aber das Großbritannien um sie herum, das hat sich verändert.

Für die Sleaford Mods, die nun mit „Eton Alive“ ein neues Album präsentieren, ist auch der Brexit nur eine neue Manifestation desselben alten Problems: einer Gesellschaft, die sich im Kaufhaus und in der Großraumdisco das Leben schönkonsumiert und an den unterbezahlten Arbeitern in der Eckkneipe kein Interesse zeigt. „We're in the makings of another hole / Where we all get the chance to climb on again“, krakeelt Jason Williamson auf dem politikverdrossenen Stück „Policy Cream“. Es finden sich auf „Eton Alive“ keine direkten textlichen Verweise auf den nahenden EU-Austritt. Die sind aber auch nicht nötig: Der Electropunk der Mods war eigentlich schon immer der Soundtrack zum Brexit und ein Fingerzeig für alle Briten, die einem stolzen imperialistischen Königreich nachtrauern. Dieser Sound berührt heute aber mehr als vorher, denn seit ihre Ansichten in den Zeitungen stehen, kann man diese traurigen Imperialisten auch in den Eckkneipen treffen, wo sie den wütenden Arbeitern die Tresenplätze wegnehmen.

Die Sleaford Mods (Andrew Robert Lindsay Fearn, links, und James Williamson) stürzen sich auf dem Album "Eton Alive" einmal mehr in den Klassenkampf. (Roger Sargent)

Es wird gepöbelt, und das ist gut so

Wie gewohnt werden aber nicht nur die Klassenfeinde, sondern auch die eigenen Reihen ins Visier genommen: „O.B.C.T.“ richtet sich an diejenigen, die mit dem „grit and dirt“ der Arbeiterschaft nur posen wollen. Auf „Spider Kebab“ kriegen Musiker ihr Fett weg, die wegen des Erfolgs die Bodenhaftung verloren haben, und auf „Big Bert“ die Musikjournaille. Der Albumtitel ist an das Eton College angelehnt, ein teures britisches Privatinternat, also wieder der Klassenfeind. „Eton Alive“ ist in bester Sleaford-Mods-Tradition ein Handkanten-Rundumschlag.

Immerhin: Im Rahmen ihrer Möglichkeiten experimentieren die Mods. Auf „When You Come Up To Me“ versucht sich Williamson kurz an Gesang, und Andrew Fearn traut sich an eine Synthesizer-Melodie. Auf „O.B.C.T.“ ist ein Kazoo zu hören. Dann wird aber auch schnell wieder über minimalistische Drum-Loops gepöbelt, und das ist gut so. Wenn man die Handkante in Watte packt, tut der Schlag schließlich nicht mehr so weh.