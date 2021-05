Elektrokolosse sollen andere bauen: Mit seinen 1,7 Tonnen ist der MX-30 für ein vollwertiges E-Auto vergleichsweise schlank unterwegs. (Florian Sulzer)

Probleme? Oh ja, die hat die Elektromobilität auf dem Weg zur flächendeckenden Akzeptanz zurzeit genug. Da wäre etwa der hohe Anschaffungspreis von E-Autos. Ganz zu schweigen von der Batterieproblematik. Oder die löchrige Ladesäulen­infrastruktur mitsamt der unübersichtlichen Stromtarife. Und, und, und. Das vielleicht größte Problem der E-Mobilität aber sind die überbordenden Erwartungen. Nämlich die, dass ein E-Auto – mindestens – all das können soll, was wir von Verbrennern mit ihrem Entwicklungsvorsprung von vielen Jahrzehnten gewohnt sind. Sorry, das läuft so nicht, zumindest noch nicht – auch dann nicht, wenn es der erklärte politische Wille und die Botschaft der Hersteller von E-Autos ist. Fast aller jedenfalls. Denn es gibt auch welche, die beim Spiel mit den falschen Erwartungen nicht mitmachen. Mazda etwa.

Im vergangenen Jahr brachten die Japaner – seit jeher unerschrocken gegenüber außergewöhnlichen Technikkonzepten wie Wankels Rotationskolbenmotor – mit dem MX-30 ihr erstes vollelektrisches Fahrzeug auf den Markt. Im Vergleich zu vielen Mitbewerbern sehr spät. Aber eben nicht zu spät.

Als kompaktes SUV schwimmt der MX-30 mit dem Mainstream – als Elektroauto konzeptionell aber gegen den Strom. (Florian Sulzer)

Weil Mazda dabei in bester Unternehmenstradition eine Besonderheit schafft: Der MX-30 ist zwar auf dem elektrischen Mainstream unterwegs, aber dennoch gegen den Strom.

Obwohl er auf Basis des erfolgreichen Verbrennermodells CX-30, jenes gut 4,40 Meter langen Crossovers, unterwegs ist, soll er gar nicht erst versuchen, es besser als der zu machen. Aussichtslos wäre es ohnehin. Niemand bekommt auf dieser Fahrzeugfläche einen Akku eingebaut, der auch nur halbwegs langstreckentaugliche Reichweiten garantiert.

Reichweite? Der MX-30 prahlt lieber mit Vernunft

Also dreht Mazda den Spieß um. Die vermeintliche Schwäche des MX-30, sein nur 35,5 kWh großer Energiespeicher im Unterboden, ist zugleich seine Stärke. Dieses Auto gibt keine Reichweite vor, die es nicht hat, sondern prahlt mit seiner Vernunft.

Denn der kleine Akku hinterlässt nicht nur bei der Produktion einen kleineren ökologischen Fußabdruck – vor allem wiegt er nur vergleichsweise bescheidene 310 Kilogramm. Dadurch kommt der MX-30 auf ein Leergewicht von knapp unter 1,7 Tonnen, was für einen kleinfamilientauglichen Hochbeiner dieser Größe durchaus nicht ehrabschneidend ist.

Im Idealfall lädt der Mazda seinen Akku an einer Säule mit 50 kW Leistung. Nur: Am Ende des Ladeprozesses stehen allenfalls rund 200 Kilometer Reichweite. (Florian Sulzer)

Zumindest ist es so gelungen, jenen vermaledeiten Kreislauf zu durchbrechen, unter dem erst die Konstrukteure ächzen, später dann die Achslasten der E-Autos: Wer mehr Reichweite will, braucht einen größeren Akku, muss daran die gesamte Fahrzeugstruktur anpassen, bekommt dadurch mehr Gewicht, das durch einen noch größeren Akku ausgeglichen werden muss, weil ja sonst wieder die Reichweite schrumpft. Und immer so weiter, bis am Ende 2,7-Tonnen-Kolosse stehen, die im Alltag dennoch nur 350 Kilometer Reichweite schaffen.

Der MX-30 schafft 200 Kilometer. Im allerbesten Fall. Der Prüfstand billigt ihm nach WLTP-Norm zwar bis zu 265 Kilometer zu, doch dort herrschen ja auch nicht Temperaturen wie in diesem als Frühling getarnten Spätwinter der vergangenen Wochen. Und niedrige Temperaturen sind bekanntlich nichts, was Akkus von E-Autos zu schätzen wissen.

Was man wissen muss: Wählhebel auf D. Mehr nicht.

So oder so empfiehlt sich im Umgang mit dem MX-30: Die nächste Lademöglichkeit sollte immer im Hinterkopf abgespeichert sein. Oder die entsprechende App auf dem Handy installiert. Wer solchermaßen eine Säule mit 50 kW Ladeleistung ausfindig macht, braucht im besten Fall 40 Minuten, bis ein leergefahrener Akku wieder bei 80 Prozent Füllstand steht. Gut auch für die Psyche reichweitenverängstigter Fahrer: Aufgrund der geringen Akkukapazität bringen selbst ein, zwei Stunden an der Haushaltssteckdose (Ja, wir wissen: Die beste Lösung ist das nicht, erst recht keine dauerhafte) deutliche Effekte.

Ja, die gegenläufig öffnenden Portaltüren heben den MX-30 von seinem Genspender, dem Verbrenner CX-30, ohne Frage ab. Ein hübscher Gag sind sie auch. Aber im Alltag leider nicht wirklich praktisch. (Florian Sulzer)

Dass das Konzept des MX-30 durchaus funktioniert, zeigt der Durchschnittsverbrauch während unserer Testphase: überragende 16,6 kWh/100 Kilometer (laut Bordcomputer). Das macht den Mazda noch immer nicht zum erstwagentauglichen Allrounder, der spontan mal in die Ferne schweift; wohl aber zu einem Auto, das die alltäglichen Fahrten im lokalen und regionalen Einsatz sorgenfrei abarbeitet.

Das gelingt auch deshalb, weil es sich insgesamt um eine Art niedrigschwelliges Angebot auch für E-Neulinge handelt. Das liegt nicht nur daran, dass der Synchronmotor mit seinen 107 kW (145 PS) ein synthetisch erzeugtes Arbeitsgeräusch bietet, das vertrauensvolle Erinnerungen an einen Verbrenner weckt. Zudem erfordert es weder besondere Kenntnisse noch das Studium der Betriebsanleitung, ihn zu befehligen. Wählhebel auf D – das war’s. Sport-, Ökomodus oder sonst was? Gibt es nicht.

Was vom Fahrer veränderbar ist (aber beim Neustart leider nicht gespeichert wird), ist der Grad der Rekuperation, also der Energierückgewinnung beim Ausrollen oder Bremsen. Wobei sich in dem Zusammenhang wieder einmal offenbart, dass Ingenieursdenke eine Sache für sich ist. Denn die Rekuperationsleistung steigt, wenn links am Lenkrad das Paddel mit dem Minus-Symbol betätigt wird; abgeschwächt wird sie durch das Plus-Paddel. Wie auch immer: Ist die stärkste Stufe gewählt, sinkt der Durchschnittsverbrauch im Bordrechner sofort beachtlich, vom One-Pedal-Betrieb ist der Mazda aber dennoch ein Stück entfernt.

Ungestüm mag der Mazda nicht sein, lieber schon ein Harmonizer

Ansonsten gilt unterwegs: Der MX-30 will und soll nicht nur anders als all die anderen E-Autos sein, er ist es. Ja, auch er setzt sich mit der inzwischen gewohnten Linearität in Sachen Kraftentfaltung in Gang. Aber, und das ist der entscheidende Unterschied zu Kollegen wie Hyundai Kona oder Nissan Leaf: Der Mazda will kein Stürmer sein. Nie. Er verkneift sich alles Ungestüme, viel lieber gibt er den relaxten Harmonizer.

Dazu passt nicht nur der Sprintwert von 9,7 Sekunden auf Tempo 100, sondern auch ein Fahrwerk, dessen sacht ansprechende Federung sich gut auf den Umgang mit Unebenheiten aller Ausprägungen versteht. In einem recht bescheidenen Rahmen bewegt sich dagegen das Kurventalent des MX-30. Sagen wir es mal so: Man respektiert und akzeptiert sich gegenseitig, eine Liebesgeschichte wird daraus aber wohl nie. Was insofern schade ist, als dass die Lenkung an sich gefühlvoll rückmeldet.

Auch wenn der MX-30 konzeptionell angenehm zielstrebig daherkommt: Bei den hinteren Portaltüren war offenbar Wunschkonzerttag für die Designer.

Auf der Rückbank des MX-30 sitzt es sich... nun ja, man sitzt vor allem. Wer diesen Mazda verstehen will, sollte ihn als 2+2-Sitzer verstehen. (Florian Sulzer)

Angesichts der Vorzüge, die die ansonsten praktische Karosserie bietet, sind sie der reinste Schnickschnack. Im Vergleich zum Verbrenner CX-30 hat Mazda die Sache hier um des Gag willens vergagt. Die gegenläufig öffnenden Stummeltüren hinten bieten keine Vorteile, sondern erzeugen bei den Passagieren im Fond auf der seltsam platten Sitzbank allenfalls ein Gefühl des Eingesperrtseins, das durch die breite B-Säule und Fenster nach Art von Bullaugen nicht eben abgemildert wird. Merke: Wer sich auf den MX-30 einlassen will, sollte ihn lieber als eine Art 2+2-Sitzer begreifen.

Sollten Sie bisher keinen Autohersteller gekannt haben, der Korkflächen im Innenraum verlegt: Bitte sehr, hier ist er. Beim Interieur spielt Mazda in seiner Preisklasse inzwischen in einer eigenen Liga. (Florian Sulzer)

Außerhalb jeder Mäkelei stehen die Materialien, die für den Innenraum verwendet worden sind. Sie dürfen im entsprechenden Preissegment durchaus als Gruß an alle deutschen Hersteller (außer Audi) verstanden werden: Schaut her, so kann man das machen. Filzartige Verkleidungselemente aus recyceltem PET-Kunststoff und Korkeinlagen – das ist so originell wie hochwertig und beim Anfassen ein Genuss. Nur bei der Kunststofffläche rund um den Wählhebel ist den Interieurdesignern ein wenig die Puste ausgegangen. Sie kommt doch sehr schnöde daher und fremdelt ein wenig mit ihrer Umgebung.

Aber wäre das ein Grund, diesen E-Wagen nicht zu wagen? Ganz sicher nicht. Denn spätestens beim Preis beginnt das Nachdenken, ob sich die paar Tage, an denen der MX-30 die Tauglichkeit als Erstwagen vermissen lässt, sich nicht leicht verschmerzen ließen. Dank der E-Auto-Förderung gehen vom Listenpreis knapp 10.000 Euro runter. Heißt: Nach deren Abzug beginnt der Spaß bei gut 24.000 Euro. Und selbst bei unserem mit allem Assistenz-Pipapo, Soundsystem, 360-Grad-Kamera und mehr ausstaffierten Testwagen wären es am Ende gute 30.000 Euro.

Dafür gibt es kein alltägliches Auto, schon gar nicht für alle Tage. Aber für die allermeisten. Wo war gleich das Problem?

Modell: Mazda MX-30

Motor: E-Motor

Leistung: 107 kW/145 PS

Drehmoment: 271 Nm

Höchstgeschwindigkeit: 140 km/h (abgeregelt)

Beschleunigung (0–100 km/h): 9,7 s

Batteriekapazität: 35,5 kWh

Verbrauch (ø nach WLTP): 19,0 kWh/100 km

Reichweite (nach WLTP): 200 km

CO2-Ausstoß (nach WLTP): 0 g/km (lokal)

Kofferraumvolumen: 366 Liter

Testwagenpreis: 40.490 Euro

Basispreis: 34.490 Euro