Gegen Langeweile und Isolation: WHO empfiehlt Gaming

Das hätte bis vor Kurzem niemand für möglich gehalten: Ausgerechnet die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt in Zeiten der Corona-bedingten Isolation Computer- und Videospiele - damit das Social-Distancing nicht ganz so schwerfällt.