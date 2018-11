Blitzschnelle Raserei für Arcade-Fans: Codemasters "Onrush". (Codemasters)

Ähnlich wie „Xbox Live Gold“-Abonnenten finden diesen Dezember auch Kunden von Sonys PlayStation-Premium-Dienst vor allem Independent-Kost und Exoten-Games auf dem digitalen Gabentisch - darunter die Pixel-Ballerei „Steredenn“, bei der Retro-Fans mit PS4 durch zufallsgenerierte Galaxien düsen. Wer's lieber etwas moderner hat, der hält sich stattdessen an Codemasters blitzschnelle Arcade-Raserei „Onrush“, bei der PS4-Zocker buchstäblich der Schwerkraft trotzen.

Ebenfalls für PS4 ist das futuristische Horror-Adventure „Soma“, in dem man aus der Ego-Perspektive eine leerstehende Unterwasser-Station erforscht. Nicht ganz so schaurig, aber durchaus spannend ist das Action-geladene Indie-Jump&Run „Iconoclasts“, das den Spieler mit einem epischen Boss-Gefechte nach dem anderen konfrontiert. Außer PS4-Gamern können auch Vita-Besitzer den kleinen Geheimtipp laden. Ausschließlich für Handheld-Spieler mit Vita ist dagegen das hochgelobte „Papers, Please“, das gekonnt den nervtötenden Trott eines Bürokratie-Betriebs simuliert. Zu guter Letzt lädt noch das Manga'eske Grafik-Adventure „Steins;Gate 0“ an den PS4-Controller.