Das lange Warten hat ein Ende: 13 Jahre nach "10,000 Days" veröffentlichen Tool ihr neues Album "Fear Inoculum". (Sony Music)

Alleine die Vorgeschichte zu diesem gerade mal fünften Tool-Album in 29 Jahren Bandgeschichte bietet Stoff für mehrere Seiten. Kreative Kämpfe, rechtliche Streitigkeiten, Unfälle - so ziemlich alles Erdenkliche verzögerte den Prozess auf schließlich 13 Jahre. Manch einer fühlte sich an die Wehen von „Chinese Democracy“ (Guns n'Roses) erinnert. Es gibt jedoch einen klaren Unterschied: Während die Axl-Rose-Fraktion eine bestenfalls ordentliche Langzeitgeburt zustande brachte, deutet bei „Fear Inoculum“ alles darauf hin, dass hier das nächste Mitglied der Königsfamilie heranwächst.

Es sei dabei aber auch erwähnt, dass Tool - im Gegensatz zu den Guns n'Roses - weiterhin in der gewohnten Besetzung unterwegs sind: Maynard James Keenan (Gesang), Adam Jones (Gitarre), Danny Carey (Schlagzeug) und Justin Chancellor (Bass) geben ein Quartett ab, welches nicht nur im harten Rockbereich seinesgleichen sucht.

Fünf vollwertige Studioalben in 29 Jahren Bandgeschichte - Tool lassen sich gerne Zeit. Von links: Justin Chancellor (Bass), Danny Carey (Schlagzeug), Maynard James Keenan (Gesang) und Adam Jones (Gitarre). (Travis Shinn)

85 Minuten, die es in sich haben

Einzelne, relativ kurze, mit Geräuschkulissen collagenartig ausgearbeitete Stücke stehen neben einer Reihe von ausgedehnten Nummern, in denen sich immer wieder all die Facetten wiederfinden, welche Tool über die Jahre hinweg eine treue Anhängerschaft und drei Grammys beschert haben. Als die erste „Single“ - die Anführungszeichen seien bei einer Länge von über zehn Minuten gestattet - in Form des eröffnenden Titeltracks der Allgemeinheit zugänglich gemacht wurde, konnte das Aufatmen förmlich gespürt werden. Auch die zuvor live präsentierten Songs „Descending“ und „Invincible“ sorgten für einen erhöhten Puls in der Toolgemeinde.

Aber es kommt noch dicker: „Pneuma“ ist eines der großartigsten Bauwerke auf dem Album und nicht nur mit melodischen Widerhaken gesegnet; immer wieder wird eine neue Richtung eingeschlagen, der Hörer ertappt sich dabei, wie er versucht, alle Einzelheiten zusammenzufassen, das Wahrgenommene zu strukturieren, zu verarbeiten. Keine Chance.

Die Dynamik innerhalb der einzelnen Songs ist schier grenzenlos, die Polyrhythmik allgegenwärtig. Wenn „7empest“ befreiend losballert oder „Culling Voices“ einen leise bei der Hand nimmt - was natürlich noch lange nicht bedeutet, dass es leise bleibt - sind dies Impulse, bei denen die Hörgewohnheiten im herkömmlichen Sinne greifen. Für kurze Zeit. Alles wird hinterfragt, These und Antithese laufen beizeiten parallel, überkreuzen sich, umschlingen sich.

Selbst der Preis ist einzigartig

Wenn sich die Kritiker einig sind, dann darüber, dass „Fear Inoculum“ nicht nach ein paar Durchgängen beurteilt werden kann. Es ist ein Bollwerk gegen die kränkelnde Branche, die sich mit Hilfe der Wegwerfmentalität und Schnelllebigkeit ihr eigenes Grab zu schaufeln droht. Unterhaltungsmusik - alleine dieses Wort scheint im Tool-Kontext unpassend. Anstatt sich dem passiven Konsum hinzugeben, wird der Käufer des Albums gefordert.

Übrigens auch in finanzieller Hinsicht: Die physische Ausgabe von „Fear Inoculum“ ist derzeit nicht unter 80 Euro zu bekommen. Dafür gibt es laut Produktbeschreibung unter anderem einen wiederaufladbaren 4-HD-Screen mit exklusivem Video-Footage und einen Zwei-Watt-Lautsprecher als Dreingabe. Wer sich an die eingebaute 3D-Brille von „10,000 Days“ (2006) erinnert, stellt einmal mehr fest: Tool sind immer noch Tool. Und sie sind einen Schritt weitergegangen. In allen Bereichen.