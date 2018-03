Polizisten nehmen am Tatort einer Schießerei in einem Ort am Rande von Carcassonne Spuren auf. Bei einer Geiselnahme in einem südfranzösischen Supermarkt hat der Täter sich auf die Terrormiliz Daesch berufen. (dpa)

Bei einer Geiselnahme in einem südfranzösischen Supermarkt hat der Täter sich auf die Terrormiliz Daesch berufen. Das meldete die französische Nachrichtenagentur AFP am Freitag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft von Carcassonne. Nach ersten Informationen seien mindestens zwei Menschen getötet worden, hieß es unter Berufung auf informierte Kreise.

Wie franzöische Mediem berichten, soll der Täter die Freilassung von Salah Abdeslam fordern. Abdeslam ist der einzige Überlebende der Paris-Attentäter, die am 13. November 2015 bei Anschlägen in der französischen Hauptstadt 130 Menschen getötet und 683 verletzt hatten.

Die Geiselnahme war am frühen Nachmittag noch nicht beendet. Laut Gendarmerie war die Lage "nicht stabilisiert", meldeten französische Medien. Die Geiselnahme hatte gegen 11 Uhr in Trèbes östlich von Carcassonne begonnen. Laut Zeugenaussagen waren auch Schüsse gefallen. Der französische Fernsehsender TF1 meldete neben den zwei Toten auch zwölf Verletzte.

Regierung vermutet Terrorakt

Alle vorliegenden Informationen ließen vermuten, dass es sich um einen Terrorakt handele, sagte Premierminister Édouard Philippe vor Journalisten in Mulhouse. Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Sie leitete eine Untersuchung wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit Terrorismus ein, wie die Behörde mitteilte. Außerdem wird wegen Freiheitsberaubung ermittelt.

Das Innenministerium rief auf Twitter dazu auf, den Bereich um den Supermarkt "Super U" in dem 5500-Einwohner-Ort zu meiden.

Erste Spezialkräfte der Gendarmerie trafen nach Angaben eines Sprechers am Tatort ein, Verstärkung aus Paris war auf dem Weg. Laut französischen Medien wurde das Gebiet abgeriegelt. "Ein großer Teil der Mitarbeiter und der Kunden des Super U konnten fliehen", zitierte AFP eine namentlich nicht genannte informierte Person. Ein Beamter der Gendarmerie sei im Kontakt mit dem Geiselnehmer.

Premierminister Édouard Philippe sprach von einer "ernsten Lage". Innenminister Gérard Collomb kündigte an, nach Trèbes zu reisen.

In Carcassonne wurde am Freitag zudem ein Polizist verletzt, als ein Unbekannter das Feuer auf Beamte eröffnete, die gerade vom Jogging zurückkamen. Das bestätigte ein Polizeisprecher. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen gibt, war zunächst unklar.

Israel hat sich nach der Geiselnahme in einem südfranzösischen Supermarkt mit Frankreich solidarisch erklärt. "Ich verurteile den jüngsten Terroranschlag durch einen IS-Terroristen in Frankreich aufs Schärfste", teilte die stellvertretende israelische Außenministerin Zipi Chotoveli am Freitag auf Twitter mit. "Israel und Frankreich teilen die Werte der Freiheit und arbeiten im weltweiten Kampf gegen Terror zusammen."

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Vor allem die Attacken von Paris 2015 und Nizza 2016 hatten das Land schwer erschüttert. Die Behörden sprechen regelmäßig von einer weiterhin hohen Gefahr. (dpa)