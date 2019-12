Borchert (Christian Kohlund) darf den Kontakt zu dem Geiselnehmer nicht abreißen lassen. (ARD Degeto/Roland Suso Richter)

Es ist der Albtraum, der eigentlich nie passieren dürfte: Familienvater Alexander Böni (Golo Euler) steht wegen eines Überfalldelikts vor Gericht und soll zu zehn Jahren Haft verurteilt werden. Doch plötzlich ist eine Schusswaffe da, wo sie nie sein dürfte - mitten im sonst bestens gesicherten Gerichtsgebäude von Zürich. Der verzweifelte Angeklagte hat sie aus einem Versteck unter dem Verhandlungstisch gezogen und bedroht nun alle Anwesenden. Als Troubleshooter wird in seinem mittlerweile siebten Fall der kantige Routinier Thomas Borchert (Thomas Kohlund) eingeschaltet. Er macht den ARD-Film „Der Zürich-Krimi: Borchert und die tödliche Falle“ zu einem kleinen Lehrstück über Verhandlungsgeschick und Nervenkitzel.

Während Böni seine Geiseln im Schach hält und mit deren Erschießung droht, entwickelt sich ein Katz- und Mausspiel, in dem Borcherts gesamte Erfahrung und Menschenkenntnis gefragt sind. Der ehemalige Topmanager, der nun für die Polizei in Zürich arbeitet, muss all seine Beziehungen spielen lassen, um hinter die mysteriösen Motive des Geiselnehmers zu kommen. Immerhin war der bis vor kurzem noch ein eher unbeschriebenes Blatt. Und sowohl der Charakter seiner Forderungen als auch das Spinnennetz an finsteren Verbindungen, in das er sich verstrickt hat, wirken auf den ersten Blick äußerst undurchsichtig.

Bewahrt er einen kühlen Kopf? Hauptmann Furrer (Pierre Kiwitt) ist selbst emotional in die Geiselsituation verstrickt. (ARD Degeto/Roland Suso Richter)

Erhöhte Dramatik kommt auf, weil Borchert bei seinen fieberhaften Ermittlungen unter höchstem Zeitdruck oft gegen eine Mauer des Schweigens prallt, hinter der sich weit Mächtigere verschanzen. Die Spuren führen in die Chefetagen von Industriekonzernen. Und auch sein alter Vertrauter, der Staranwalt Reto Zanger (Robert Hunger-Bühler), der den Angeklagten eigentlich vor Gericht vertreten sollte und sich kurzfristig von Borcherts Chefin Dominique Kuster (Ina Paule Klink) vertreten ließ, wirft für den Aufdecker mehr Fragen auf, als er zunächst ahnte. Borchert kommen immer mehr Zweifel an den Absichten des Geiselnehmers.

Der mittlerweile siebte Fall der „Zürich-Krimi“-Reihe punktet mit spannungsreicher Dramatik und einer Eiseskälte, die sich in den trostlosen Settings von nüchternen Bürofluren und Verhandlungsräumen, aber auch in den Gesichtern der Handelnden widerspiegelt. Inszeniert wurde das temporeiche Stück vom mehrfach preisgekrönten Regieprofi Roland Suso Richter („Mogadischu“), der schon in diversen „Tatort“-Krimis sein Talent unter Beweis gestellt hatte, dass er das Publikum immer wieder zu verblüffen vermag. Der Mann weiß, was er tut. Und das tut diesem Krimi, der Klischees von Schweizer Behäbigkeit Lügen straft, gut.