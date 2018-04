Die aufwendigen Kopierschutzmaßnahmen der PC-Version von "Far Cry 5" wurden nach nur 19 Tagen ausgehebelt. (Ubisoft)

Das hat sich Ubisoft vermutlich anders vorgestellt: Nach gerade mal 19 Tagen wurde der aufwendige Kopierschutz von „Far Cry 5“ geknackt. Verantwortlich ist die Gruppe „Conspiracy“, die den Open-World-Shooter inzwischen als Raubkopie in Umlauf gebracht hat. Die PC-Version des Action-Titels wurde durch die Verfahren „Denuvo“, „VMProtect“ und „EAC“ geschützt. Ein Aushebeln mit Ansage: In der Regel gehen Publisher fest davon aus, dass ihre PC-Spiele früher oder später gehackt werden. Die Kopierschutzmaßnahmen sollen vor allem während der ersten Wochen dabei helfen, den jeweiligen Titel vor illegaler Vervielfältigung zu schützen, denn das Gros der Software-Verkäufe erfolgt innerhalb dieses Zeitfensters. Und an dieser Stelle muss sich Ubisoft ganz sicher keine Sorgen machen: Der Kampf gegen die Hillbilly-Sekte „Eden's Gate“ hat während seiner ersten zwei Wochen am Markt doppelt so viele Einheiten verkauft wie der Vorgänger „Far Cry 4“ in der gleichen Zeitspanne.