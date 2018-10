Mit der für den 16. November angekündigten "Sims 4"-Erweiterung werden Sims berühmt. Vorausgesetzt allerdings... (Electronic Arts)

Electronic Arts und Maxis haben die nächste Erweiterung für ihren Langzeit-Verkaufsschlager „Die Sims 4“ angekündigt: „Werde berühmt“ soll die digitalen Menschen schon am 16. November in die Welt der Stars und Sternchen entführen - vorausgesetzt, man ist bereit, zunächst hart an den eigenen Sims zu arbeiten.

Denn auch in der virtuellen Glamour-Welt von Sol Valley - dem Sims-Gegenstück zum kalifornischen Beverly Hills - bekommt man nichts geschenkt! Wer es von seiner bescheidenen Behausung im Mirage Park in die eigene Villa schaffen will, muss bei zahllosen Vorsprechen bestehen, stetig den eigenen Follower-Stamm vergrößern und idealerweise sogar noch nebenbei einen Studienabschluss machen. Sonst bleibt man bei drittklassigen TV-Serien, im Shopping-Kanal oder bei der Influencer-Laufbahn hängen.

... sie sind bereit, klein anzufangen und sich mühsam die ersten Sporen im Showbiz zu verdienen. Zum Beispiel bei einem guten, alten Vorsprechen. (Electronic Arts)

Apropos „Influencer“: Fans der erfolgreichen Youtuberin Baby Ariel dürfen ihr Influencer-Idol sogar nachbilden und anschließend erleben, wie es einen seiner Songs zum Besten gibt - auf Simlisch!