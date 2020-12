In Berlin wurde ein Geldtransporter überfallen. (DPA)

In Berlin ist am Dienstagvormittag ein Geldtransporter überfallen worden. Nach dem Überfall an einem Hintereingang der Ikea-Filiale im Stadtteil Schöneberg seien drei Verdächtige in einem weißen Auto mit ihrer Beute geflüchtet, sagte ein Polizeisprecher. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Ein Sicherheitsmitarbeiter sei mit einer Waffe bedroht worden.