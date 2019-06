Beim CSD setzen die Demonstrantinnen und Demonstranten ein buntes Ausrufezeichen für die Rechte der LGBTQ-Gemeinde. (Sean Gallup / Getty Images)

Der Sender RTL hat in einer offiziellen Mitteilung seine Teilnahme am diesjährigen CSD in Köln verkündet. Die bunte Demonstration für die Rechte der LGBTQ-Gemeinde findet am 7. Juli statt - unter dem Motto „Vielfalt ist bei uns Programm“ wird der in Köln ansässige Privatsender nun endlich wieder mit eigener Fußgruppe und eigenem Wagen an der Parade teilnehmen. Zudem hätten laut eigenen Angaben bereits etliche Stars ihre Unterstützung zugesagt - konkreter wollte man allerdings nicht werden.

Björn Klimek, Leiter Marketing und Creative Director RTL, hebt die gesellschaftspolitische Verantwortung des Senders hervor: „Mit der Teilnahme am CSD möchten wir offiziell ein Zeichen setzen.“ Er erklärt: „Die gelebte Vielfalt im Programm wollen wir auch auf die Straße bringen. Jeder Mensch ist bei uns willkommen.“ Zudem biete die Mediengruppe RTL all ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Gelegenheit, entweder auf dem Wagen oder als Mitglied der Fußgruppe„ an, auf Europas größter Demonstration für Vielfalt“ mitzuwirken. Die letzte Teilnahme des Senders am Christopher Street Day in Köln liegt bereits fünf Jahre zurück.