Emily King - Scenery (ATO Records)

Mitte des letzten Jahrzehnts brach eine neue Pop-Welle los. Im Fahrwasser von Amy Winehouse eroberten zahlreiche Künstler die internationalen Radiosender, die sich allesamt dem Soul verschrieben hatten. Acts wie Mayer Hawthorne, Sharon Jones & the Dap-Kings und vor allem Adele definierten auf den Schultern der Motown-Ära den Sound der Dekade. Auch Emily King war Teil dieser Flut. Nach Gastauftritten auf Alben des Rappers Nas und Touren mit Alicia Keys oder John Legend landete das Debütalbum „East Side Story“ (2007) prompt auf der Nominierungsliste der Grammys - es gab viele Vorschusslorbeeren, die die New Yorkerin damals aber nicht in eine Karriere umwandeln konnte. Die Emily King, die heute auf „Scenery“ zu hören ist, hat mit der jungen Musikerin von damals aber nur noch wenig zu tun.

„Ich war jung und dachte, ich müsse es allen recht machen“, erinnert sich die inzwischen 33-Jährige an ihren Erstling. „Als Künstlerin war ich noch in einer Findungsphase und nicht ganz überzeugt von diesem Album - auch, wenn mich die Nominierung damals natürlich gefreut hat.“ Es dauerte tatsächlich acht weitere Jahre, bis sie einen Nachfolger zu dem recht konventionellen Stilmix aus 90er-R'n'B, zeitgenössischem Pop und HipHop fertigstellte. Als Teenager habe sie viel Radio gehört, erzählte sie einmal in einem Interview, insbesondere den berühmten HipHop-Sender Hot97. Diese Einflüsse waren auf dem Debüt unüberhorbar. „The Switch“ dokumentierte 2015 dann ein deutlich gewachsenes Selbstbewusstsein mit Andeutungen von Indie-Rock und New Wave; das Album erschien sogar über ein eigenes Label. Kings Gesang erinnerte hier unter anderem an die kindliche Grazilität der jungen Janet Jackson, ihr Auftreten an die kühne Dominanz von Grace Jones. Ihr musikalisches Repertoire wurde aber vor allem vom König der Vielseitigkeit beherrscht: Prince.

Nach drei Jahrzehnten in der Großstadt New York ist Emily King aufs Land gezogen, wo ihr drittes Album "Scenery" entstand. Der Tapetenwechsel hat ihr offenbar sehr geholfen. (Bao Ngo)

Ein neues Leben, eine neue Künstlerin

„Scenery“, das dritte Album, stellt nun eine Emily King vor, die sich nicht mehr an Formate hält. Die Single „Look At Me Now“ ist hymnischer R'n'B-Pop in Mary-Poppins-Stimmung, „Can't Hold Me“ eine subtile Verneigung vor den Harmonien des New-Jack-Swing, „Go Back“ erinnert gar an den Roadmovie-Rock von Tom Petty Mitte der 90er-Jahre. Das meiste wird hier vom Groove diktiert. Auch durch die Mithilfe ihres Teams um Songwriter Jeremy Most, der schon mit R'n'B-Crooner Anthony Hamilton zusammenarbeitete, und Engineer Tom Elmhirst, der einst Amy Winehouse und auch Adele den finalen Schliff gab, steht Emily King erstmals in einer selbstbestimmten Ausgangsposition. „Scenery“ ist ein, ja, Szenenwechsel für die Sängerin, die 30 Jahre lang an der Lower East Side mit ihrer Mutter zusammenlebte, bevor sie das erste Mal umzog.

Ihre Single „Remind Me“, eine drückende Funk-Pop-Nummer über die Euphorie des Neuanfangs, soll sie in der Woche geschrieben haben, als sie das erste Mal mit ihrem gebrauchten Nissan (eine Empfehlung von Oma, die mal Gebrauchtwagenhändlerin war) durch die Straßen ihrer neuer Wohngegend fuhr - nach drei Jahrzehnten in der Großstadt wohnt Emily King jetzt auf dem Land nahe den Appalachen. Standesgemäß wurde das Studio in der Garage ihres Hauses eingerichtet, wo zahlreiche Grillen durch abendliches Zirpen die Aufnahmezeiten vorgaben. Ansonsten lässt sich Emily aber von niemandem mehr etwas sagen.