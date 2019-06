Die Stars aus "Stranger Things"überraschten Besucher im Wachsfiguren-Kabinett als lebendige Wachsfiguren. (Netflix)

Was für ein gemeiner Scherz: Wohl jeder, der schon einmal in einem Wachsfiguren-Kabinett war, hat sich bei dem ein oder anderen Promi gefragt: Ist der wirklich nur aus Wachs? Der sieht so echt aus! Genauso erging es nun Besuchern des Madame-Tussauds-Museums in New York, die sich eine angebliche Sonderausstellung zur Kult-Serie „Stranger Things“ anschauten. Mit dem Unterschied, dass die Figuren wirklich echt waren.

Denn bei den vermeintlichen Wachsfiguren handelt es sich um die echten Darsteller der Serie: Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Caleb McLaughlin, Sadie Sink und Noah Schnapp. Als Barb hatte sich außerdem US-Late-Night-Talker Jimmy Fallon („The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“) verkleidet - er hatte die gemeine Überraschung nämlich eingefädelt.

Des Netflix-Hit "Stranger Things" startet am 4. Juli in die dritte Staffel. (Netflix)

Und so nahm eine Besuchergruppe nach der anderen auf der Bank vor den Schauspielern platz, um ein Foto mit den Helden ihrer Lieblingsserie zu machen. Doch ein entspanntes Foto war nicht das Ergebnis: Sobald auf den Auslöser gedrückt wurde, sprach einer der Darsteller die Besucher an. Mit dem Effekt, dass diese schreiend aufsprangen oder sich erstaunt umdrehten. Ein gemeiner, wenn auch harmloser Spaß - mit definitiv unvergesslichen Fotos.

