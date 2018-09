Wie genau der für November angekündigte Online-Modus von "Read Dead Redemption 2" aussehen wird, ist noch offen. Aber vermutlich werden sich Spieler zu Banden von Gesetzlosen zusammenrotten können. (Rockstar Games)

Seit mehr als fünf Jahren hat Rockstars Open-World-Gaunerei „GTA 5“ einen Stammplatz in den oberen Rängen der Verkaufs-Charts. Ein Umstand, den der US-Hersteller nicht nur unverschämtem Glück und einer ebenso unverschämt guten Singleplayer-Kampagne verdankt. Auch die erfolgreiche Multiplayer-Variante „GTA Online“ hat wesentlich zum Erfolg als „Longseller“ beigetragen.

Kaum verwunderlich also, dass man für „Red Dead Redemption 2“ähnliche Pläne verfolgt: Gerüchten zufolge hat die Produktion des Wild-West-Epos fast 500 Millionen Dollar verschlungen. Eine derart gigantische Risiko-Anlage kann sich nur dann auszahlen, wenn sich ein Titel entsprechend gut verkauft und ihm auch auf lange Sicht nicht die Puste ausgeht. Das Branchen-typische Allheilmittel dafür: ein auf Online-Komponente ausgelegtes Service-Modell, mit dessen Hilfe man zum Beispiel Ingame-Verkäufe tätigen kann und das dafür sorgt, dass ein Spiel im Gespräch bleibt.

Macht als Multiplayer-Gruppe gleich doppelt so viel Spaß: Postkutschen im Wilden Westen von "Red Dead Online" ausrauben. (Rockstar Games)

Darum hat Rockstar jetzt einen entsprechenden Mehrspieler-Teil für „Read Dead Redemption 2“ angekündigt: Der mit „Red Dead Online“ betitelte Spielmodus soll bereits diesen November in die Beta-Phase gehen, also nur etwa einen Monat nach Veröffentlichung des Hauptspiels am 26. Oktober. Den Beta-Client will man sowohl für PS4 als auch Xbox One zeitgleich verfügbar machen.

Rockstar Games selber geht davon aus, das es zum Start des Projekts die für einen Mehrspieler-Titel dieser Größenordnung typischen Probleme geben wird. Allerdings freue man sich darauf, sich mit der „großartigen und leidenschaftlichen Community über Ideen auszutauschen, gemeinsam Probleme zu beheben und zusammen daran zu arbeiten, 'Red Dead Online' zu einem unterhaltsamen, innovativen Erlebnis zu entwickeln“ - so der Hersteller.